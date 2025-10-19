Real Madrid y Barça recuperan la buena senda a costa de Burgos y Unicaja

Valencia Basket y Joventut siguieron su pleno

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid venció (90-80) al Recoletas Salud Burgos este domingo en la tercera jornada de la Liga Endesa con un récord histórico de victorias en casa, mientras que el Barça logró un importante triunfo (77-83) en su visita al Unicaja y Valencia Basket y Joventut firmaron su tres de tres.

El conjunto blanco alcanzó 33 victorias seguidas en casa en Liga, igualando el récord histórico de la ACB, con una trabajada victoria ante el equipo castellano. Mario Hezonja (17 puntos y 21 de valoración), Usman Garuba (10 y 14) y Gabriele Procida (10 y 10) destacaron en un Madrid que tuvo que sudar.

Los de Sergio Scariolo, aún en proceso, se recuperaron de la derrota la semana pasada ante Baskonia y también la última de Euroliga contra Estrella Roja con un gran último cuarto (22-12). Facundo Campazzo asumió la responsabilidad de mantener inexpugnable el Movistar Arena, cuando se decidió el encuentro al final.

Por otro lado, el Barça logró su primera victoria de la temporada a la tercera jornada de Liga Endesa. La visita al Martín Carpena no apuntaba al mejor escenario para lograrlo, pero los de Joan Peñarroya dieron un paso al frente con Tornike Shengelia y Kevin Punter como jugadores importantes ya desde el primer tiempo.

Ambos se guardaron el golpe definitivo para el último cuarto. Tyson Pérez fue quien tiró del carro malagueño en un primer tiempo muy igualado, pero en los minutos decisivos, el Barça encontró impulso a un inicio de temporada irregular, derrotado en Dubai el jueves e incapaz de sumar dos victorias seguidas hasta el momento.

Además, el Valencia Basket firmó otra actuación coral para seguir invicto en el inicio liguero. Los de Pedro Martínez superaron (78-99) a un Hiopos Lleida que sufrió en el segundo y tercer cuarto. Los catalanes contaron con un gran James Batemon (24 puntos), pero los 'taronja' tuvieron a seis jugadores en dobles dígitos de anotación. Jaime Pradilla (16 puntos y 25 de valoración), el mejor.

Por otro lado, el Joventut arrolló (101-69) al Surne Bilbao Basket desde un tremendo 31-6 en el primer cuarto. Ricky Rubio (11 puntos, 9 asistencias y 24 de valoración) y Ante Tomic (17 y 21) fueron los líderes verdinegros, tercer equipo invicto.

Mientras, el Baskonia encontró consuelo a su pleno de derrotas en Euroliga con su segunda victoria en Liga Endesa. Los vascos superaron (80-83) al Coviran Granada, un duelo disputado aunque con los visitantes por delante desde el primer cuarto (21-30). Mamadi Diakite dominó la pintura (16 puntos y 22 de valoración) y Matteo Spagnolo cubrió bien las bajas de Trent Forrest y Markus Howard.