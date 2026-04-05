Real Madrid, Barça y Valencia Basket cumplen antes de jugársela en Euroliga

Real Madrid - MoraBanc Andorra - ACB PHOTO / VÍCTOR CARRETERO

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid venció (97-90) al MoraBanc Andorra, el Barça hizo lo propio contra el Casademont Zaragoza (86-92) y el Valencia Basket superó al Rio Breogán (105-88) en una jornada 25 de la Liga Endesa previa a la doble ración decisiva en Euroliga.

Los de Sergio Scariolo fueron de menos a más y, después de ir perdiendo de 18 puntos en el Movistar Arena, remontaron para mantener un liderato más que cómodo, con cuatro triunfos sobre Valencia. El Madrid firmó su undécima victoria seguida en Liga con una actuación coral que frenó el inicio andorrano, en la que descansaron Theo Maledon, Alberto Abalde y Trey Lyles.

Alex Len (17 puntos y 25 de valoración), Andrés Feliz (13 y 21) y Edy Tavares (12 y 18) evitaron la sorpresa de un Andorra que buscaba la séptima de la temporada para salir del descenso. Los blancos, que perdieron contra Baskonia el viernes en Euroliga, no se dejaron llevar para recuperar sensaciones antes de una semana crucial por los 'playoffs' de la máxima competición continental.

Mientras, el Valencia Basket, aspirante al 'Top 4' europeo como los blancos, dominó de principio al Rio Breogán. El equipo gallego no tiró la toalla, pero tampoco pudo alcanzar la velocidad de crucero de los 'taronja', con siete jugadores en dobles dígitos de valoración. Jean Montero (19 puntos) y Jaime Pradilla (11, 12 rebotes y 22 de valoración) fueron esta vez los mejores.

Por su parte, el Barça rompió el maleficio de sus visitas a Zaragoza, cuatro derrotas seguida y casi seis años sin ganar, con una trabajada victoria para sumar 17 y dejar a los maños con 7 marcando la salvación. Los de Xavi Pascual, algo justos de fuerzas, entraron bien al partido y remataron la faena en el segundo tiempo, sin dejar que las dudas vuelvan en un momento clave.

El cuadro azulgrana, obligado a ganar en la ante y la penúltima jornadas de Euroliga en unos días, cumplió dominando el rebote y con un Kevin Punter que recuperó su acierto (22 puntos), un Tornike Shengelia decisivo (23 de valoración) y ya a tono tras lesión y un Joel Parra que abrochó el triunfo con un triple al final.

Además, La Laguna Tenerife, con un ojo en la eliminatoria contra el Galatasaray en busca de la 'Final Four' de la Champions FIBA, se vio sorprendido por el Hiopos Lleida (103-101), un tenso encuentro en Barris Nord con un gran segundo tiempo de los locales, para sumar nueve victorias y dejar atrás la congestión por evitar el descenso.

Melvin Ejim (29 puntos y 39 de valoración) lideró la actuación catalana, que contó también con un gran James Batemon. Oriol Paulí y Dani García terminaron de lastrar a un Canarias menos coral y con menos acierto que se quedó en 15 triunfos, en otra zona de atasco como la entrada al 'Top 8'. Marcelinho Huertas y Tim Abromaitis fueron los mejores de los visitantes.

Por otro lado, el Kosner Baskonia se subió al escalón del 'Top 4', con 18 triunfos, tras vencer (83-88) a un complicado BAXI Manresa. En el Nou Congost, Timothé Luwawu-Cabarrot fue decisivo, con 11 de sus 27 puntos en el último cuarto y con el partido en juego. Trent Forrest no se quedó atrás con 26 créditos de valoración. Los de Paolo Galbiati parecen haber recuperado su carácter y nivel competitivo desde que ganaran la Copa del Rey, en una semana que precisamente volvieron a superar al Madrid.