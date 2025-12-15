El Real Madrid busca abrir hueco y mirar hacia arriba

Los jugadores del Real Madrid saludan a su afición tras un triunfo - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid tratará de continuar apuntalando su buen momento anímico y de resultados con una nueva victoria este martes (20.30 horas) a domicilio en la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026 ante un rival directo como el EA7 Emporio Armani Milán italiano, frente al que espera abrir un primer pequeño hueco en la clasificación en el inicio de la última doble jornada del torneo.

El conjunto madridista sigue dando pasos adelante en su nuevo proyecto y ya parece estar alejado de las dudas de hace tan sólo unas semanas gracias a la siempre necesaria regularidad que dan los triunfos, un total de ocho seguidos entre la Euroliga y la Liga Endesa, y a haber acabado aparentemente con la poca fiabilidad como visitante en la máxima competición continental.

Las derrotas en una doble jornada ante el Valencia Basket y el Panathinaikos griego hicieron saltar las alarmas, pero el equipo que entrena Sergio Scariolo ha conseguido no ponerse nervioso y enderezar su rumbo, aunque todavía sin poder relajarse demasiado por la máxima igualdad existente en esta Euroliga.

Cuatro victorias seguidas, dos en su fortín del Movistar Arena, la última ante el Kosner Baskonia la semana pasada (94-87) y otras dos fuera, certifican su mejor racha europea esta temporada y le mantienen en el 'Top 10' en el que lleva casi desde el inicio instalado y con la esperanza de dar el salto hacia el 'Top 6' lo antes posible con su décimo triunfo continental.

Y eso pasa por asaltar el Allianz Cloud donde le espera un rival directo como el EA7 Emporio Armani Milán, más sólido ante su público y que está fuera de ese corte con una victoria menos por lo que en caso de continuar firme, el once veces campeón de Europa abriría ya un pequeño hueco con el resto de perseguidores antes de cerrar esta doble jornada en casa ante el París Basketball francés.

Pero no le será fácil al Real Madrid superar al conjunto italiano, donde hace unas semanas dimitió el histórico Ettore Messina, pero cuyo momento de juego no es flojo, habiendo ganado seis de sus últimos ocho partidos en la máxima competición continental, el último ante el Panathinaikos (96-87) en casa, donde ha ganado cuatro de sus últimos cinco choques, y donde este fin de semana tumbó a la Virtus pese a no poder contar con Lorenzo Brown, Leandro Bolmaro, Niccolo Manion, Ousmane Diop, Stefano Tonut y Nathan Sestina.

De todos ellos, salvo el último, son duda este martes para intentar imponerse por tercer año consecutivo en su cancha a un Real Madrid que viene sin bajas y después de un festival ofensivo en la Liga Endesa ante el Bàsquet Girona (112-76) donde Scariolo dio descanso a un Mario Hezonja en buen momento, a Walter Tavares y Gaby Deck para medirse a un Olimpia Milano donde sobresalen otros nombres como los de Shavon Shields, su mejor anotador, Zach Leday, Marko Guduric, Devin Booker o Armoni Brooks.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

EA7 EMPORIO ARMANI MILÁN: Brooks, Ellis, Shields, Leday y Nebo --posible quinteto inicial-- Bolmaro, Brown, Ricci, Booker, Brown, Dunston, Diop, Mannion y Ceccato.

REAL MADRID: Campazzo, Abalde, Hezonja, Okeke y Tavares (11) --posible quinteto inicial--; Lyles, Maledon, Feliz, Llull, Garuba, Deck, Kramer, Len y Procida.

--ÁRBITROS: Mogulkoc, Racys y Petek.

--PABELLÓN: Allianz Cloud.

--HORA: 20.30/Movistar Plus+.