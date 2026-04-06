El Real Madrid busca encarrilar el Top 4 en el Pireo

Archivo - El jugador del Real Madrid Chuma Okeke. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid se enfrenta este martes en el Pireo a Olympiacos (20.15 horas), en la jornada 36 de la fase regular de la Euroliga, un duelo en el que los de Sergio Scariolo buscan una victoria de prestigio ante el líder de la competición con la que encarrilarían, a falta de dos jornadas, el Top 4 que les permitiría contar con el factor campo en la eliminatoria de cuartos de final.

El Pireo alberga el partido más destacado de la jornada 36 de la Euroliga. Con tan sólo tres encuentros de la temporada regular por disputar, Olympiacos y Real Madrid llegan al duelo separados únicamente por un triunfo en una tabla clasificatoria que lideran los griegos con los blancos en tercera posición. Así, un triunfo de los de Scariolo les permitiría, además de superar a los del Pireo en la tabla, dejar muy encarrilado el Top 4, antes de visitar al Fenerbahce y recibir al Estrella Roja.

Para ello, el Real Madrid deberá acabar con una de sus asignaturas pendiente esta temporada, su rendimiento fuera de casa. Los blancos sólo han ganado cinco de los 17 partidos que han jugado hasta el momento lejos del Movistar Arena en Euroliga, ganando sólo uno --Partizan-- de los últimos seis que ha disputado. Eso sí, tres de las últimas cuatro derrotas han llegado con un margen de dos o menos puntos --Baskonia (-2), Zalgiris Kaunas (-2) y Panathinaikos (-1)--.

Pero pese a las derrotas, Sergio Scariolo considera que su equipo ha jugado "bien o muy bien" en los compromisos a domicilio de los últimos meses. Sin embargo, los pequeños detalles han decantado la balanza a favor de sus rivales. Ahora, ante el segundo mejor local de la competición, sólo superado por el propio Real Madrid, que encadena nueve triunfos en el Pireo en Euroliga, necesitarán ser más certeros en el 'clutch time'.

La mejor noticia para Sergio Scariolo es que podrá contar con toda la plantilla para el encuentro, incluido Trey Lyles, que se perdió por molestias el último duelo, aunque el propio técnico italiano confirmó que tendrá restricción de minutos. El que sí estará al 100% es Mario Hezonja, que tras superar los 15 puntos en seis de los últimos siete partidos de Euroliga, vivirá un cara a cara ante uno de los mejores jugadores de la presente temporada, Sasha Vezenkov, que promedia 19,5 puntos, aunque la defensa blanca ya lo dejó en 13 puntos en la ida.

Precisamente el nivel defensivo fue clave en la victoria del Real Madrid, allá por el mes de octubre, en el Movistar Arena. Los de Scariolo dejaron a los pupilos de Georgios Bartzokas, el mejor equipo de la temporada en 'rating' ofensivo, en 77 puntos en su visita a la capital. Para ello, será clave el papel del mejor especialista defensivo de los blancos, Chuma Okeke.

Otra de las facetas que el Real Madrid debe dominar será el rebote. Los madrileños son el mejor equipo de la Euroliga cerrando el aro en defensa, pero se enfrentarán al 5º mejor en el rebote ofensivo. Y es que, cerrar la pintura será clave ante un equipo griego cuyo punto débil en esta temporada está siendo el lanzamiento de tres, donde sus cifras se sitúan en el 35,1% de acierto, lejos del 38% que consigue convertir el Real Madrid desde más allá de la línea de 6,75.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

OLYMPIACOS: Walkup, Dorsey, Vezenkov, Papanikolau, Milutinov --posible quinteto inicial--; Fournier, Ntilikina, Morris, Joseph, Papanikolau, Peters, McKissic y Jones.

REAL MADRID: Campazzo, Abalde, Deck, Hezonja y Tavares --posible quinteto inicial--; Lyles, Krämer, Llull, Maledon, Garuba, Okeke, Feliz y Len.

--ÁRBITROS: Hordov, Kardum y Bissuel.

--PABELLÓN: Estadio de la Paz y la Amistad.

--HORA: 20.15/Vamos.