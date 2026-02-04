Archivo - Walter Tavares y Justin Anderson durante el Real Madrid-Dubai BC de la Euroliga 25-26 - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Real Madrid busca ante el peligroso Dubai detener otra mala racha

El conjunto madridista afronta su tercera salida consecutiva en la Euroliga tras las derrotas ante Paris Basketball y Panathinaikos

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid intentará poner freno a una pequeña mala racha de dos derrotas consecutivas en la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026 en su visita de este jueves (17.00 horas) en la vigesimoséptima jornada al Dubai BC, un rival peligroso que amenaza su fragilidad lejos del Movistar Arena y en el que se reencontrará con Dzanan Musa.

El conjunto madridista no termina de arrancar como visitante en la máxima competición continental y tendrá otro importante examen en su inédito desplazamiento ante el equipo dubaití, más sólido en casa, con mucho poderío ofensivo y que ya le exigió cuando le rindió visita en la capital española pese a caer 107-93.

Además, el equipo que entrena Sergio Scariolo viene de tropezar en sus dos últimas salidas, ante el Paris Basketball (98-92) y ante el Panathinaikos griego (82-81), lo que ha frenado su mejor momento de la temporada con seis victorias consecutivas en la Euroliga.

Sin embargo, pese a ese ajustado último revés del martes en el OAKA, el once veces campeón de Europa se quedó, por la extrema igualdad de la Fase Regular, con otros cuatro equipos con 16-10 como él, en la cuarta plaza que intentará defender en el Coca-Cola Arena ante un Dubai BC que rinde muy bien como local.

El nuevo equipo de la Euroliga tiene un positivo balance ante su afición, un 9-3, penalizado por su flojera a domicilio (3-11), que le tiene fuera del 'Top 10', a tres victorias, una distancia que quiere recortar ante un Real Madrid que tampoco anda bien como visitante, con un discreto 4-9, el peor de los diez primeros y que necesita mejorar en la tercera de una gira de cuatro salidas que cerrará la semana que viene en Belgrado ante el Partizán.

El Dubai BC viene de sumar una victoria importante en casa ante el Olympiacos griego por 108-98 tras una prórroga, buena prueba de su poderío ofensivo porque defensivamente encaja más de 88 puntos, por lo que el equipo de Scariolo deberá esmerarse atrás ante un rival que, en comparación con el duelo de la primera vuelta, tiene al exmadridista Dzanan Musa, que no ha podido jugar demasiado por problemas físicos, y a siete jugadores que promedian dobles dígitos de anotación.

Controlar el rebote, mejorar la puntería desde el triple tras el 28 por ciento en Atenas y el reparto del balón después de acumular 18 pérdidas en el último partido serán algunas de las claves del Real Madrid, mientras que, a nivel individual, recuperar la mejor versión de Mario Hezonja y Trey Lyles.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

DUBAI BC: Avramovic, Wright, Dangubic, Bacon y Kabengele --posible quinteto inicial-- Musa, Petrusev, Prepelic, Anderson, Abass, Caboclo y Kamenjas.

REAL MADRID: Campazzo, Abalde, Hezonja, Okeke y Tavares --posible quinteto inicial--; Lyles, Garuba, Feliz, Llull, Len, Kramer y Procida.

--ÁRBITROS: Hordov, Pastusiak y Racys.

--PABELLÓN: Coca-Cola Arena.

--HORA: 17.00/#Vamos.