Archivo - Carsen Edwards durante un partido de la Virtus Bolonia - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Real Madrid busca seguir firme en casa

El conjunto madridista recibe en la Euroliga en su fortín del Movistar Arena a la Virtus de Dusko Ivanovic

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid intentará mantenerse en el 'Top 4' de la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026 con una nueva victoria en su fortín del Movistar Arena en la visita de este jueves (20.45 horas) de la Virtus Bolonia italiana, rival ante el que perdió en la primera vuelta y fuera del 'Top 10'.

El conjunto madridista olvidó el revés de la Copa del Rey la semana pasada con un buen triunfo (93-70) ante el Bayern Múnich alemán para seguir entre los cuatro primeros clasificados con un balance de 18-11 a falta de ocho jornadas para que termine esta primera parte de la máxima competición continental.

Tras imponerse al equipo bávaro, llegó una nueva 'ventana FIBA' en la que el técnico Sergio Scariolo perdió a la mitad de su equipo ya que seis jugadores se fueron a ayudar a sus respectivas selecciones: Mario Hezonja, Facundo Campazzo, Gaby Deck, David Kramer, Gabriele Procida e Izan Almansa. Esto ha trastocado un poco los planes del entrenador italiano, sobre todo porque los dos argentinos tuvieron un viaje largo y llegarán más cansados que el resto para este duelo ante la Virtus donde no debe fallar para continuar con sus ambiciones.

Sólo el Panathinaikos ha ganado este año en la Euroliga en el Movistar Arena donde el once veces campeón de Europa no está dando demasiada tregua a sus rivales para convertirse en el mejor local de esta Fase Regular con un espectacular 13-1 que espera seguir apuntalando lo máximo posible ya que la semana que viene recibirá a un rival directo como el Valencia Basket para cerrar su calendario de tres choques seguidos ante su afición, a la que se espera menos disgustada tras la derrota copera.

Tras recibir al conjunto 'taronja', al Real Madrid ya sólo le restarán tres encuentros en el Movistar Arena de los siete restantes, con tres de los cuatro a domicilio de forma consecutiva. Ahí, seguramente, se va a jugar su futuro de cara a los 'playoffs' por lo que no puede fallar ante una Virtus que baja fuera de Bolonia y que con un balance de 13-16 está a tres del 'Top 10'.

El equipo que entrena Dusko Ivanovic fue uno de los que aprovechó la poca fiabilidad madridista a domicilio en la máxima competición continental para derrotarle en el primer partido de la temporada por 74-68 y viene animado por haber sacado partido también al mal momento del Barça la semana pasada (85-80).

Sin embargo, la Virtus flojea mucho más cuando se aleja de su pabellón. De hecho, en la última, perdió de más de 30 puntos ante el Anadolu Efes, y únicamente ha sacado cuatro triunfos como visitante, aunque dos de ellos han sido en este 2026 y ante dos rivales fuertes en sus canchas como el AS Monaco (82-84) y el Dubai BC (72-80). Además, ante los equipos teóricamente candidatos ha solido ser bastante competitivo, por lo que los de Scariolo, técnico del conjunto italiano cuando este sacó su última victoria en Madrid en 2022 (91-95).

Ivanovic tiene entre sus filas al explosivo base Carsen Edwards, uno de los mejores anotadores, con una media de 18 puntos por partido y que viene de hacerle 22 a los de Xavi Pascual la pasada semana. Junto a él, portentos en lo físico como Saliou Niang y Mouhamet Diouf, este duda tras volver con algún problema físico del parón, para un equipo que tiene entre sus debilidades el rebote, desde donde el madridista suele imponer su dominio.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo, Abalde, Hezonja, Okeke y Tavares --posible quinteto inicial--; Lyles, Feliz, Maledon, Deck, Llull, Len, Garuba, Kramer y Procida.

VIRTUS BOLONIA: Edwards, Vildoza, Jallow, Smailagic y Niang --posible quinteto inicial--; Alston Jr, Niang, Morgan, Diarra, Akele, Diouf, Ferrari y Baiocchi.

--ÁRBITROS: Belosevic, Nedovic y Bittner.

--PABELLÓN: Movistar Arena.

--HORA: 20.45/#Vamos.