El Real Madrid espera sobreponerse al cierre de su fortín

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid intentará aislarse del hecho de no poder contar con el apoyo de su público en el Movistar Arena y cerrar la doble jornada semanal de la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026 con una victoria este jueves (21.00 horas) ante el irregular Maccabi Tel Aviv israelí, otro equipo de la zona baja ante el que no debe tropezar.

La seguridad, como ya sucediese el martes en el Palau Blaugrana en la visita del conjunto macabeo al Barça, ha obligado a que este encuentro se dispute también sin la presencia de aficionados en las gradas, una situación que deberá manejar bien el conjunto madridista, que tiene en su cancha uno de sus mejores aliados y donde no debe fallar para seguir mirando hacia arriba en la tabla.

El equipo de Sergio Scariolo llegó al 'Top 6' tras una trabajada y sufrida victoria (69-80) a domicilio el martes ante el ASVEL Villeurbanne francés, penúltimo clasificado al que batió cuando encontró a partir del tramo final del tercer cuarto una buena versión defensiva que también necesitará para impedir que el seis veces campeón de Europa tenga opciones en un clásico del baloncesto continental.

Ambos equipos se verán las caras en la Copa de Europa por 75 ocasión, una cifra simbólica empañada por el frío ambiente que se vivirá y del que no debe contagiarse un Real Madrid que no termina de ser regular, pero que, pese a ello, está sobreviviendo para seguir hasta el momento con sus opciones intactas en la máxima competición continental.

Y afianzarse continúa dependiendo del rendimiento defensivo, clave en el último triunfo, sobre todo cuando se juntaron Usman Garuba, Andrés Feliz, Theo Maledon y David Kramer, además de un Trey Lyles, clave en ataque. Sin embargo, el Maccabi, cuarto mejor anotador de la Euroliga pese a ir en la parte baja de la tabla, presenta un reto diferente por su estilo, muy físico y de acciones individuales que exigirá la máxima concentración para no sufrir una nueva derrota como la ajustada de 92-91 de la primera vuelta. De hecho, en las dos últimas visitas macabeas al Palacio de Deportes los dos equipos superaron los 100 puntos (116-113 y 106-101).

El conjunto de Oded Kattash viene de perder 93-83 ante el Barça en un partido donde llegó a ir 20 puntos abajo en el segundo cuarto antes de recuperarse y ponerse a cinco en el último. Entrar en el intercambio de canastas no beneficiará a un Real Madrid que ya sufrió algo similar cuando se midió hace unas semanas al Paris Basketball y que no sabe aún si su rival podrá contar con su mejor anotador.

El base estadounidense Lonnie Walker IV no jugó en el Palau Blaugrana por unas molestias en el hombro que le hacen ser duda para ayudar a su equipo a buscar su primera victoria en Madrid desde marzo de 2010. Sin su concurso, Jaylen Hoard, Tamir Blatt, Iffe Lundberg y Roman Sorkin acapararán seguramente muchos tiros.

"Es un partido atípico en el que tenemos que encontrar todos los recursos, de motivación, de energía y competitividad dentro de nosotros, porque no tendremos el apoyo de nuestro público para afrontar un equipo con talento, capacidad de anotación, gran uno contra uno y con 'grandes' atípicos que pueden entrar y salir de la pintura", advirtió Sergio Scariolo, que en Lyon no contó ni con Gaby Deck ni con Sergio Llull y que incidió una vez más en controlar el rebote, algo que no hizo de inicio en el LDCL Arena y que puede pagar caro ante un rival que rebotea muy bien en ataque.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo, Abalde, Hezonja, Okeke y Tavares --posible quinteto inicial--; Lyles, Maledon, Garuba, Feliz, Deck, Llull, Kramer, Len y Procida.

MACCABI TEL AVIV: Lundberg, Clark III, Brisset, Hoard y Sorkin --posible quinteto inicial-- Dibartolomeo, Santos, Lavi, Rayman, Blatt, Dowtin Jr, Leaf y Walker IV.

--ÁRBITROS: Mogulkoc, Foufis y Giovannetti.

--PABELLÓN: Movistar Arena.

--HORA: 20.45/Movistar Plus+.