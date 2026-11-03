Archivo - Walte Tavares intenta una canasta ante Lessort en el Real Madrid-Panathinaikos de la Euroliga 25-26 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Real Madrid examina su fondo de armario ante el Panathinaikos

El equipo madridista, con muchas bajas, busca su séptima victoria seguida en Euroliga ante el último rival que le batió en el Palacio

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid volverá a tener otro gran examen este miércoles en la décima jornada de la Fase Regular de la Euroliga 2026-2027 con la visita al Movistar Arena (20.45 horas) del Panathinaikos griego, actual primer clasificado y último equipo en ganar en el feudo madridista en la máxima competición continental, al que recibirá lastrado por sus numerosas bajas.

El conjunto madrileño ha cogido velocidad de crucero y ya ha dejado atrás su mal inicio, con tres derrotas seguidas, encadenando seis triunfos consecutivos, once contando con la Liga Endesa, para ponerse ya en los puestos altos de una Euroliga una vez más con máxima igualdad entre sus principales candidatos.

El equipo que entrena Pedro Martínez superó la semana pasada el duro test de otro de los principales candidatos a la 'Final a Cuatro' como el Fenerbahce turco, al que logró desarbolar para batirle finalmente con cierta comodidad por 95-76 en el que fue su primer test serio para medir su actual buen momento.

Ahora, al once veces campeón de Europa le tocará otro examen de máximo nivel, seguramente algo más complicado que el anterior, no sólo por el potencial del Panathinaikos, sino porque parece que lo afrontará con muchas bajas de cara a mantener la intensidad y el nivel físico que le exigirá el conjunto ateniense.

Así, la semana pasada, el técnico Pedro Martínez perdió ante el Fenerbahce a dos jugadores por lesión como el base francés Theo Maledon, que estaba en un gran nivel y siendo seguramente el mejor de este arranque, y el ala-pívot finlandés Mikael Jantunen, bajas a las que se une otro jugador importante como el argentino Facundo Campazzo, aquejado de una lesión muscular durante la victoria ante el Recoletas Salud San Pablo Burgos, además de las ya conocidas de Gaby Deck y Usman Garuba.

El barcelonés, al menos, tiene la buena noticia de poder contar con el escolta Nick Smith Jr, que se ha perdido los últimos tres partidos por un problema en el pie, para dar algo más de consistencia a una rotación que perderá potencial ante uno de los rivales más físicos del panorama europeo y que obligará al técnico a modificar algo su plan de juego, sobre todo por las bajas en el puesto de base.

Ahí, sólo está sano Andrés Feliz, por lo que será una buena oportunidad en principio para un jugador que aún no se ha estrenado en la Euroliga como el capitán Sergio Llull, mientras que otros como el propio Smith Jr, Alberto Abalde o Max Shulga podrían aportar en ese puesto vital en el juego de Pedro Martínez.

Con todo, está claro que el Real Madrid tendrá que elevar seguramente su nivel actual para imponerse a un Panathinaikos, que llega como líder de la Fase Regular con un balance de 7-2 y con la misión de poner fin a la racha de diecinueve victorias seguidas de los madridistas en su feudo. De hecho, el siete veces campeón de Europa es el último que puede presumir de salir vencedor del Movistar Arena, hace prácticamente un año, y de forma clara por 77-87.

Será también un partido marcado por el duelo de las pizarras de los dos técnicos, con el reencuentro de Pedro Martínez con el equipo al que remontó un 0-2 en el pasado 'playoff' cuando estaba al frente del Valencia Basket y la vuelta del mítico Zeljko Obradovic a una cancha donde se le guarda mucho cariño y respeto.

Un duelo de dos estilos diferentes, el más ofensivo de los locales, ya segundo mejor ataque de la competición con más de 96 puntos de media y el tercero que más asistencias reparte, contra el más físico de los visitantes, la mejor defensa de esta Fase Regular con 75 puntos encajados por choque y la que más balones roba (7,1) y tapones mete (3,6). Dos equipos cuyo ritmo de juego difiere bastante.

Un Panathinaikos repleto de físico y de más grandes nombres después de reforzarse bien para intentar recuperar el trono continental con los fichajes de Sylvain Francisco, que en su última visita al Movistar Arena con el Zalgiris firmó 33 puntos y 7/9 de valoración, Branco Badio, jugador que conoce bien Pedro Martínez, y el exmadridista Guerschon Yabusele, que dejó huella en su paso por el club. El escolta Kevin Nunn, el pívot Mathias Lessort y el alero Nigel Hayes-Davis aumentan el poderío de un equipo que llega además dolido tras su derrota de la semana pasada ante el Efes por 83-68.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Feliz, Smith Jr, Procida, Okeke y Tavares --posible quinteto inicial-- Abalde, Llull, Luwawu-Cabarrot, Pradilla, Jones, Shulga y Sarr.

PANATHINAIKOS: Grant, Nunn, Hayes-Davis, Bonga y Mitoglou --posible quinteto inicial-- Yabusele, Francisco, Lessort, Hernangómez, Badio, Sloukas, Fall y Kalaitzakis.

--ÁRBITROS: Belosevic, Mogulkoc y Bissuel.

--PABELLÓN: Movistar Arena.

--HORA: 20.45/Movistar Plus+.