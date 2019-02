El derbi fue blanco hacia la semifinal de Copa

Actualizado 16/02/2019 18:32:10 CET

Los de Laso no dan opción al 'Estu' (94-63)

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El Real Madrid zarandeó de arriba a abajo (94-63) este viernes al Movistar Estudiantes para jugar la segunda semifinal del sábado en la Copa del Rey que se está disputando en la capital, un derbi blanco desde la reanudación tras el descanso, donde la renta fue ya de +27 para los de Pablo Laso, quienes buscarán la final ante el Divina Seguros Joventut de Nico Laprovittola.

El Rey de Copas (27) se quedó el derbi y la condición de anfitrión en el Palacio, sin fisuras para terminar de un zarpazo con la emoción del plato fuerte de cuartos de final. La actuación coral del Madrid demostró su amplio cartel de recursos, con Gabriel Deck (16 puntos) y Gustavo Ayón (16 y 9 rebotes) como destacados, sacudiendo la ilusión del 'Estu' por repetir la actuación del Día de Reyes, cuando ganaron a su vecino en liga.

Pronto se encontró el 'Estu' con mucho trabajo, dejándose algún ataque mientras el Madrid no perdonaba uno (23-14). Laso fue con todo para impedir cualquier euforia colegial. De titular sacó a Carroll, por si el de Wyoming quería sacar la artillería pesada en su adaptación tras lesión. Lo hizo con dos triples seguidos. También quiso dar minutos a Llull para empezar, a pesar de que el '23' parecía estar reservado solo para una final.

La Copa no te permite pensar en el día siguiente, vacilar con unas cábalas que te pueden mandar a casa. El Madrid buscó finiquitar el derbi por la vía rápida y un puntito más de acierto lo hubiera conseguido mucho antes. El aluvión de juego y triples blancos (8 de 16) dejó eso sí al rival temblando al descanso (50-34). El primer parcial lo maquilló Clavell para los de Serrano (29-27).

El acoso madridista se cebó después con Brizuela, atado en corto por un Rudy en modo furtivo, como si no tuviera bastante con el récord de tres MVPs de Copa que posee. Dos triples del balear y un par de defensas de su cosecha particular abrieron brecha para el Madrid. Ya fuera por ir a remolque o por la sombra de Tavares, que no dio segundas oportunidades al rebote, al Estudiantes le escupió todas el aro hasta verse 16 abajo hacia el vestuario.

Josep María Berrocal no cambió el ánimo de sus jugadores, porque en la reanudación el Madrid ya sí zanjó su estreno en una Copa que busca reconquistar tras perder la pasada final en Las Palmas. De 27 se marchó el cuadro blanco (66-39), bajo el ritmo y asistencias del 'Facu' y el chorreo de puntos de Ayón, Randolph y Deck. Sin soluciones en la pista ni el banquillo, el 'Estu' se despidió pronto de su regreso a la Copa seis años después.

Lejos de repetir la historia del seis de enero, el equipo colegial sufrió la maldición del anfitrión, sin un campeón desde Vitoria 2002, en un último cuarto de trámite casi 15 años después del último derbi Madrid-Estudiantes en Copa. Laso pudo así dosificar pensando en la semifinal en 24 horas ante la 'Penya' de un hombre récord de la historia de la Copa, Laprovittola y su 50 de valoración. Por el otro lado van Barça Lassa e Iberostar Tenerife.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 94 - MOVISTAR ESTUDIANTES, 63. (50-34, al descanso).

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo (7), Carroll (11), Deck (16), Randolph (10) y Ayón (16) --quinteto inicial--, Llull (5), Causeur (5), Taylor (5), Rudy Fernández (8), Reyes (2), Tavares (7) y Prepelic (2).

MOVISTAR ESTUDIANTES: Cook (9), Brizuela (9), Gentile (8), Caner-Medley (6) y Arteaga (12) --quinteto inicial--, Clavell (10), Sola (-), Hakanson (5), Lampropoulos (-), Vicedo (-), Suton (2) y Whittington (2).

--PARCIALES: 29-27, 21-7, 23-14, 21-15.

--ÁRBITROS: Pérez Pérez, Conde y Serrano. Eliminado Clavell por faltas personales.

--PABELLÓN: WiZink Center, 13.280 espectadores.