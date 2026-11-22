Archivo - Andrés Feliz, Real Madrid - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid superó (91-88) al Asisa Joventut este domingo en una jornada 9 de Liga Endesa donde su técnico, Pedro Martínez, se convirtió en el entrenador con más partidos en la ACB, mientras que el Barça perdió (94-82) en su visita a La Laguna Tenerife y el Valencia Basket firmó su récord de anotación.

El equipo blanco alargó su invicto en el liderato, pleno de nueve de nueve, ante una 'Penya' que aguantó de pie hasta los últimos segundos del duelo en el Movistar Arena. Un toma y daca entre Andrés Feliz y Ricky Rubio protagonizó ese momento decisivo que sonrió a un Madrid que venía de perder sus dos partidos de Euroliga esta semana.

Pese a meter seis triples en el primer cuarto (26-13), el equipo local tuvo que aguantar la reacción de los catalanes. Feliz (23 puntos) Timothé Luwawu-Cabarrot y Alberto Abalde culminaron el triunfo del líder, dedicado a Pedro Martínez, quien dirigió su partido de Liga Endesa número 1.112, superando a Aíto García Reneses.

Mientras, el Barça igualmente con dos derrotas en Europa, encajó una tercera esta semana en su visita a La Laguna. Kyle Guy (26 puntos) y Vince Hunter (20 y 9 rebotes) dieron a los canarios un duelo directo en la tabla, séptima victoria. Los de Aleksander Sekulic perdieron pegada en el segundo tiempo, inoperantes en ataque ante un Tenerife que disfruta con Jaka Lakovic en su banquillo.

El Valencia Basket, que lidera la Euroliga, también firmó la séptima con una histórica anotación (129-111) ante el Río Breogán, para celebrar su 40 aniversario en el Roig Arena. El equipo 'taronja' anotó más puntos que nunca en una actuación coral que culminó Armoni Brooks (21 puntos) con un contundente último cuarto.

Mientras, el Kosner Baskonia encajó su segunda derrota seguida y se quedó en cinco, aún dentro en el 'Top 8' de acceso a la Copa del Rey, en un 84-80 en el derbi vasco contra el Surne Bilbao Basket. Un tremendo parcial de 22-2 decantó el duelo en favor de los locales, con Tryggvi Hlinason (18 puntos y 27 de valoración) y Margiris Normantas (19 puntos) líderes en Miribilla.

Por abajo en la tabla, el Leyma Coruña se escapó de la zona caliente venciendo (113-100) al colista iLERNA Lleida gracias a un tridente letal: Alonzo Verge (29 puntos), Jacobo Díaz (18) y Caio Pacheco (16). Mientras, el Monbus Obradoiro logró también su cuarto triunfo y cortó su mala racha ante el FIATC Girona (91-81) en Fontes do Sar, efectivos en el último cuarto y con seis jugadores en dobles dígitos de anotación.