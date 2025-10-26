El Real Madrid hace historia en casa y el Valencia Basket sigue invicto

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid venció (87-75) este domingo al BAXI Manresa en la cuarta jornada de la Liga Endesa y el Valencia Basket se quedó el duelo de invictos contra el Joventut (102-90), mientras que el Baskonia cayó contra el UCAM Murcia (89-84).

El equipo de Sergio Scariolo se refugió en su impoluta racha en el Movistar Arena, récord de la ACB con 34 victorias seguidas como local, para curar las penas de la Euroliga. Edy Tavares (16 puntos, 14 rebotes, 5 tapones y 39 de valoración) lideró la victoria blanca y Usman Garuba, que cumplió 200 partidos de blanco, fue otro de los más destacados (12 puntos y 9 rebotes) junto a Trey Lyles (12).

Facundo Campazzo, el hombre de los momentos definitivos, fue quien se encargó de rematar la faena en el último cuarto. Los de Scariolo sumaron la tercera victoria del curso, tercera derrota para los del Bages, en un Palacio madrileño que lleva año y medio sin conocer la derrota en Liga Endesa.

En lo alto de la clasificación, junto a La Laguna Tenerife, se mantiene un Valencia Basket también invicto, que endosó a la 'Penya' su primera derrota de la temporada. En total, ocho jugadores del Valencia Basket estuvieron en dobles dígitos de valoración en el Roig Arena. En los visitantes, Cameron Hunt firmó 28 puntos.

El equipo 'taronja' mandó en el rebote y desplegó toda su artillería, de la mano de un Jean Montero (16 puntos) que empieza a estar ya a su nivel tras la lesión que retrasó su entrada en acción esta campaña. Kameron Taylor también brilló con 17 puntos.

Mientras, el UCAM Murcia recuperó la senda de victoria para seguir la estela del liderato a costa de un Baskonia que trasladó a la Liga Endesa su mala dinámica en Euroliga. David DeJulius (25 puntos y 30 de valoración) lideró el triunfo, mientras los vascos buscaron la reacción sin éxito en bajos porcentajes de acierto.

Además, el Surne Bilbao Basket se impuso (81-71) a un irregular MoraBanc Andorra con los 20 puntos de Justin Jaworski y la solidez de Martin Krampelj y Tryggvi Hlinason, ambos en 15 de valoración. El equipo vasco dominó de principio a fin y sumó su segundo triunfo.

Por otro lado, el Bàsquet Girona celebró su primera victoria de la temporada con un 85-81 sobre el Dreamland Gran Canaria. El equipo catalán, con un punto más de acierto, llevó la voz cantante con Sergi Martínez (18 de valoración) y, en el último cuarto, contó con la gran aportación de Pep Busquets y José Vildoza.