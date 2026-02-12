Archivo - Theo Maledon ante Isaac Bonga en el Real Madrid-Partizán de la Euroliga 25-26 - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Real Madrid llega necesitado y avisado a Belgrado

El conjunto madridista quiere cerrar su herida a domicilio en Euroliga ante un Partizán que viene de batir en casa a Panathinaikos y Hapoel

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid intentará frenar su actual mala racha en la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026 y evitar una cuarta derrota consecutiva a domicilio en su visita de este viernes (20.30 horas) al Partizán serbio que entrena el español Joan Peñarroya que viene de batir a dos rivales potentes ante su ferviente afición como el Panathinaikos griego y el Hapoel Tel Aviv israelí.

El equipo madridista está atravesando un nuevo bache en la máxima competición continental, provocado una vez más por su escasa fiabilidad en esta campaña cuando se aleja del Movistar Arena, con derrotas en sus tres últimas salidas seguidas. Ante su público, está siendo prácticamente imbatible (12-1), pero sin su calor, bastante endeble (4-10), aunque aún no lo ha pagado a nivel clasificatorio.

El conjunto que entrena Sergio Scariolo ya ha vivido esta situación a principio de campaña, cuando cayó sucesivamente ante el Estrella Roja, el Maccabi y el Bayern en un momento donde estaba aún por acoplarse, pero esta nueva mala dinámica le ha aparecido en un momento en el que aparentemente estaba mucho más sólido y tras seis victorias consecutivas que le habían llevado a la parte alta de la clasificación.

Esta gran racha se había sustentado por su fortaleza como local, con cinco triunfos, y la gira a domicilio le ha vuelto a traer un dolor de cabeza al once veces campeón de Europa batido de nuevo por dos rivales de fuera del 'Top 10' como el Paris Basketball (98-92) y el Dubai BC (93-85), y por un rival directo como el Panathinaikos (82-81). Parecía que rompería la racha en su exótica salida al equipo asiático, pero fue arrollado en el tramo final del tercer periodo y cuando dominaba por 12 puntos para sumar un nuevo revés.

Y ahora volverá a medirse a un equipo de la parte baja, los cuales se le han atragantado este año ya que de sus diez derrotas como visitante, seis han sido contra inquilinos que no están entre los diez primeros. Ahora, le tocará rendir visita al Partizán, decimoséptimo, en un Belgrado Arena que le tiene ganas a los madridista desde lo acaecido en el tenso 'playoff' de cuartos de final de 2023.

Pero aparte de sus dudas a domicilio, el Real Madrid tampoco se puede fiar del equipo que dirige Joan Peñarroya, que en casa siempre da su mejor medida y que además lo ha demostrado en sus dos últimos partidos como local, batiendo la semana pasada con mucha autoridad al Panathinaikos (78-62) y anteriormente al Hapoel por 104-101 y tras levantar 27 puntos. Además, el pasado lunes, en la Liga Adriática, también pudo (86-76) con el Dubai BC.

La llegada en lugar del mito Zeljko Obradovic del técnico catalán, que ya se midió en esta Euroliga, con derrota, al equipo madridista cuando estaba al frente todavía del Barça, no ha levantado demasiado a un Partizán que tiene en sus filas a un jugador que arrancó la temporada a las órdenes de Scariolo como el pívot angoleño Bruno Fernando, que tendrá ganas de mostrarse seguramente.

El conjunto de Belgrado está acuciado toda la campaña por las bajas y no podrá contar con un jugador importante como el base Carlik Jones y parece que Jabari Parker tampoco jugará ya que parece que dejará el equipo serbio porque no cuenta demasiado para Peñarroya.

Scariolo, por su parte, tiene la buena noticia de la recuperación de Theo Maledon y Gaby Deck de cara a extender su rotación en busca de una victoria que anime al once veces campeón Europa antes del parón para afrontar la primera gran cita del año, la Copa del Rey, tras la que encadenará tres partidos como local en el Movistar Arena.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

PARTIZÁN: Payne, Brown, Bonga, Osetkowsky y Fernando --posible quinteto inicial-- Calathes, Washington, Pokusevski, Lakic, Jekiri, Radanov, Mijailovic y

REAL MADRID: Campazzo, Abalde, Hezonja, Okeke y Tavares --posible quinteto inicial--; Lyles, Garuba, Feliz, Maledon, Deck, Llull, Len, Kramer y Procida

--ÁRBITROS: Mogulkoc, Peerandi y Bissuel.

--PABELLÓN: Belgrado Arena.

--HORA: 20.30/Movistar Plus+.