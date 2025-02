El Real Madrid se obliga a enderezar otra vez el rumbo

El conjunto madridista, tras caer ante el Efes, necesita ganar en la cancha del potente Fenerbahce para coger aire en Euroliga

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid tratará de volver a la senda de la victoria en la Fase Regular de la Euroliga 2024-2025 y evitar un peligroso tercer revés consecutivo en su complicada visita de este jueves (18.30 horas) al Fenerbahce turco, frente al que además podría estar mermado en su rotación.

El conjunto madridista quiere evitar un nuevo bache en la máxima competición continental, este más preocupante porque las jornadas van avanzando y el margen de recuperación es peor. El actual subcampeón no pudo ganar el martes en su primer partido en Estambul ante el Anadolu Efes (79-73) por culpa de un mal cuarto final y encajó su segunda derrota consecutiva tras la sufrida el pasado viernes ante el AS Monaco y la tercera en sus últimos cuatro encuentros.

Este nuevo frenazo ha impedido que el equipo que entrena Chus Mateo presente su candidatura al 'Top 4' y además le vuelve a tener en los límites del 'Top 10' cuando la Fase Regular afronta su tramo final con nueve partidos por disputarse, el primero de ellos de máxima dificultad por la entidad del rival y por volver a ejercer de visitante, la faceta que más se le está atragantando en esta campaña al Real Madrid.

Y para aumentar las urgencias, el once veces campeón de Europa podría jugar ante el potente y físico equipo de Sarunas Jasikevicius, que ya fue muy superior en la primera vuelta en Madrid (70-82), sin dos piezas claves como los aleros Mario Hezonja y Dzanan Musa, lo que mermaría su rotación en el puesto de '3' y un potencial ofensivo que no ha estado a su mejor nivel en sus dos últimos encuentros donde no ha alcanzado los 80 puntos.

El croata fue sancionado este miércoles por la Euroliga con un partido por su expulsión ante el AS Monaco, aunque su club puede recurrir esta decisión, mientras que el bosnio se dañó un tobillo durante el primer cuarto del duelo ante el Efes y no pudo volver a la pista. Ambos se perfilan bajas en un equipo ya sin Serge Ibaka ni el lesionado Gaby Deck de cara a un encuentro de mucha exigencia y donde el Real Madrid deberá aprender de la derrota en la capital y de su choque del martes.

El conjunto madridista sufrió mucho con la defensa del Fenerbahce en la primera vuelta y con la estelar actuación de Nigel Hayes-Davis (33 puntos con 6/10 en triple), un aspecto a mejorar como el de las pérdidas que le lastraron ante el Efes, un total de 16, aparte del ataque, otra vez 'desaparecido' en un cuarto final donde se quedó en 12 puntos. El acierto desde el triple (8/30 el martes) también será un factor a elevar ante un rival que en la primera vuelta le alejó mucho de su aro.

El equipo de Jasikevicius llegará además con ganas de resarcirse tras caer derrotado también en el primer duelo de esta doble jornada, por un ajustado 91-90 ante el Panathinaikos griego y que le impidió alcanzar en el liderato al Olympiacos griego, aunque todavía tiene un partido pendiente con el Paris Basketball francés. Wade Baldwin IV sigue de baja y el recién llegado Jilson Bango, fichado esta semana del Casademont Zaragoza, parece que todavía no jugará en un conjunto que en 2025 se reforzó con Errick McCollum.

"Fenerbahce está jugando muy bien, tirando francamente bien de tres puntos. Es un equipo que cambia las defensas y hay que aprender a leer y jugar esos cambios sin perder balones y tomando buenos tiros. Hay que jugar mejor en los minutos finales de lo que lo hemos hecho en los dos últimos partidos. Hay que tener la cabeza fría, circular mejor el balón y trabajar los ataques. Somos un equipo que nos gusta correr y estamos corriendo un poquito menos y cometiendo pérdidas", demandó Chus Mateo en declaraciones en la web del club.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

FENERBAHCE: Zagars, Guduric, Hayes-Davis, Colson y Sanli --posible quinteto inicial-- McCollum, Melli, Biberovic, Hall, Birch, Mahmutoglu y Pierre.

REAL MADRID: Campazzo, Abalde, González, Ndiaye y Tavares --posible quinteto inicial-- Fernando, Llull, Feliz, Garuba, Smith Jr, Rathan-Mayes, Musa y Hezonja.

--ÁRBITROS: Difallah, Latisevs y Giovannetti.

--PABELLÓN: Ulker Sports and Event Hall.

--HORA: 18.30/#Vamos.