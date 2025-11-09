El Real Madrid puede con Ricky Rubio y el Barça toca fondo en Girona

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid se impuso (75-80) al Joventut en la jornada seis de la Liga Endesa, un agitado domingo con derrota (96-78) del Barça en Girona y destitución de Joan Peñarroya, además del tropiezo del líder Valencia Basket contra el colista Coviran Granada (85-79).

El equipo de Sergio Scariolo firmó su tercera victoria a domicilio en siete días, la asignatura pendiente de esta temporada, superando el recital de Ricky Rubio (18 puntos) y Ante Tomic (16 y 26 de valoración) para los locales en Badalona.

Los blancos mostraron su versión más coral y la anotación estuvo repartida, sobre todo entre Alex Len, en su debut en Liga, con 12 puntos en 12 minutos, Théo Maledon y Andrés Feliz. Ambos equipos se esforzaron en defensa, con cierta mejora ofensiva de los visitantes tras el descanso con el gran tercer cuarto de Feliz.

Rubio, quien vivió un emotivo reencuentro con Scariolo, tiró de la 'Penya' pero dos buenas defensas del Madrid y los últimos puntos de Facu Campazzo dieron a los blancos la quinta victoria que buscaban también los catalanes. La derrota del Valencia Basket dejó un cuádruple empate arriba, con UCAM Murcia y La Laguna Tenerife.

El equipo 'taronja' perdió su invicto en una sorprendente actuación del colista ante su público. Luka Bozic (19 puntos y 31 de valoración) lideró al equipo nazarí, que controló el marcador ante un Valencia negado en ataque y sin piernas para defenderse pese a tener a cinco jugadores en dobles dígitos de valoración.

Mientras, el Barça encajó su cuarta derrota en seis jornadas en un derbi catalán que le costó el puesto a Peñarroya, técnico azulgrana que afrontaba su segunda temporada. Los 30 puntos que endosó el Bàsquet Girona en el primer cuarto apuntaba a otro partido discreto de un Barça que solo amagó con despertar tras el descanso.

Willy Hernangómez y Nico Laprovittola fueron lo poco salvable, antes del cambio de rumbo decidido por la directiva culé. Los de Moncho Fernández dominaron con autoridad el rebote y contaron con la actuación destacada de Pep Busquets y Otis Livingston, para sumar una vital segunda victoria, las mismas que lleva el Barça.

Además, el Hiopos Lleida sorprendió (86-80) al Baskonia, siguiendo con los resultados llamativos, aunque el equipo catalán empieza a afianzarse en el 'Top 8'. Un duelo directo donde el cuadro vasco perdió la buena dinámica de los últimos partidos, por culpa de Melvin Ejim (27 de valoración), James Batemon y Caleb Agada.

Por otro lado, el Surne Bilbao Basket venció con autoridad (106-75) al Casademont Zaragoza, muy superior el cuadro vasco con el trío letal que formaron Melwin Pantzar (30 de valoración), Justin Jaworski (22 puntos) y Darrun Hilliard (20).