Archivo - El pívot del Real Madrid Walter Tavares, durante el partido contra ASVEL Villeurbenne la temporada pasada. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Real Madrid quiere afianzar sus buenas sensaciones

El equipo de Scariolo juega en casa por tercer partido consecutivo, esta vez contra el ASVEL en la Euroliga

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid se enfrenta este jueves (21.00 horas) al ASVEL Villeurbanne francés en el Movistar Arena en la tercera jornada de la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026, en un partido en el que los blancos quieren confirmar las buenas sensaciones que arrastran ahora tras un inicio dubitativo aprovechando su tercer partido como locales.

El equipo de Sergio Scariolo parece haber encontrado el rumbo en la temporada, tras un arranque irregular que le llevó a perder la Supercopa Endesa ante el Valencia Basket y la primera jornada europea a domicilio ante la Virtus italiana. El equipo madridista aplacó este primer momento con dos victorias seguidas ante su afición, una de mucho valor por el rival, el Olympiacos griego, y por hacerlo con una gran remontada en la segunda mitad, y luego la cómoda victoria en el debut en Liga Endesa contra Dreamland Gran Canaria.

Ahora, por tercer partido consecutivo, el once veces campeón de Europa vuelve a jugar como local, recibiendo a un oponente teóricamente inferior como el ASVEL francés, que sólo ha ganado dos de sus 14 enfrentamientos en la máxima competición continental al Real Madrid, sólo uno a domicilio, en 2003, cayendo en sus últimas seis visitas.

El conjunto blanco tendrá que poner especial atención a su defensa, ya que el equipo de Lyon viene de hacerle 102 puntos a Baskonia y llega con jugadores muy inspirados, como el alero Zac Seljaas, fichado este verano, o el base Nando de Colo, máximos anotadores del equipo en la victoria contra los vascos, aunque el veterano escolta francés es duda después de perderse el partido del fin de semana.

La intensidad y agresividad de la segunda parte contra Olympiacos es el camino a seguir para ser "un equipo cohesionado", como indicó Scariolo tras el partido. El Real Madrid comenzó a incomodar a los griegos, forzó muchos tiros en mala posición y varias pérdidas, y acabó por colapsar la ofensiva helena, que se quedó en 24 puntos en dos cuartos.

Además, el ataque ha mejorado en estas dos últimas victorias, sobre todo el tiro de tres, con porcentajes por encima del 40 por ciento de acierto, y con un aumento también de las asistencias. En lo individual, la mejora viene por parte de un Mario Hezonja también más atinado, mientras que Facundo Campazzo crece en la dirección y lleva 17 asistencias en estos dos choque más recientes.

Scariolo podrá probar su fondo de armario para esta temporada ya que el base Theo Maledon, ex del ASVEL y clave en la victoria francesa del año pasado en Lyon (23 puntos, 7 asistencias y 31 de valoración), sigue de baja, y tampoco estarán el ala-pívot español Usman Garuba ni el alero italiano Gabriele Procida, lo que puede suponer una oportunidad para el debut europeo de Izan Almansa, que dejó buenos minutos el pasado domingo ante el 'Granca'.

Por su parte, el ASVEL afronta su tercer partido en tres jornadas de Euroliga contra un equipo español, tras recibir en Lyon la semana pasada a Valencia Basket y Baskonia, encuentros saldados con derrota y triunfo, respectivamente. El equipo de Pierric Poupet llega animado tras vencer también el fin de semana en su liga al Saint-Quentin, aunque la posible baja de De Colo podría ser un varapalo para sus expectativas de sacar una victoria de la capital de España. El exbase madridista Thomas Heurtel y Shaquille Harrison también se lo perderán en un conjunto siempre con buen físico.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo, Feliz, Abalde, Hezonja, y Tavares --posible quinteto inicial--; Okeke, Llull, Almansa, Kramer, Deck, Fernando y Lyles.

LDLC ASVEL VILLEURBANNE: Atamna, Ajinca, Harrison, Ndiaye y Vautier --posible quinteto inicial-- De Colo, Watson, Lighty, Jackson, Massa, Traoré, Seljaas y Ngouama.

--ÁRBITROS: Pukl, Peerandi y Pitsilkas.

--PABELLÓN: Movistar Arena.

--HORA: 21.00/Movistar Deportes.