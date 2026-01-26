Archivo - Facundo Campazzo defiende a Nadir Hifi en el Real Madrid-Paris Basketball de la Euroliga 25-26 - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Real Madrid quiere consolidarse también a domicilio

El equipo de Scariolo busca su séptima victoria seguida en la Euroliga en su visita al Paris Basketball

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid tratará este martes de continuar cimentando su gran momento de juego y resultados con su séptima victoria consecutiva en la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026 en la visita (21.00 horas) al Paris Basketball francés, antepenúltimo clasificado, pero que ya le dio problemas en el Movistar Arena.

El equipo que entrena Sergio Scariolo sigue disfrutando de su mejor tramo de la temporada, con las dudas de hace unas semanas olvidadas y ofreciendo un buen baloncesto en los dos lados de la cancha, lo que le ha llevado por fin en la máxima competición continental a situarse en la parte alta y a presentar su candidatura a un 'Top 4' que se presenta bastante caro dado el nivel de igualdad existente.

Y en esta gran racha en la Euroliga, además del paso adelante ofrecido por el once veces campeón de Europa, refrendado en victorias solventes y claras ante rivales de poderío y directos como el Barça o el AS Monaco, aparte de una valiosa y revitalizante también en la Liga Endesa ante el pujante Valencia Basket, ha sido clave el 'factor cancha'. De los seis triunfos consecutivos, cinco fueron en el fortín que ha convertido una vez más el Movistar Arena y ahora debe apuntalarlo a domicilio.

El Real Madrid comenzará en el Adidas Arena de la capital francesa una gira de cuatro salidas consecutivas en la competición que servirán también para medir si lejos de su feudo puede mantener su ritmo. De hecho, de momento, es el peor equipo del 'Top 10' a domicilio con un todavía discreto balance de 4-7 que intentará mejorar en sus duelos ante el Paris Basketball, el Panathinaikos, el Dubai BC y el Partizán serbio, todos antes del primer gran examen de la temporada con la Copa del Rey de Valencia.

Para empezar, los de Scariolo deberán rendir visita a un rival que está lejos de ser la revelación que fue la pasada campaña y que ha perdido diez de sus últimos doce encuentros, el último de ellos por 79-99 en casa ante el Dubai BC, lo que le tiene situado en la antepenúltima posición de la clasificación con un balance de 7-16 y casi sin opciones de repetir 'playoffs' como en su debut el año pasado en la Euroliga.

De todos modos, ganar fuera de casa en la Euroliga no suele ser sencillo, sobre todo dentro de un calendario tan comprimido como el actual que da poco margen al descanso y a la relajación. Además, el equipo parisino sigue teniendo en su ataque su mejor arma como demostró en su visita al Movistar Arena donde peleó por la victoria hasta el final antes de caer por 95-90.

Además, en el Adidas Arena, que alberga este partido antes que el resto de la jornada por no estar disponible para esos días, suele elevar sus prestaciones y en seis encuentros ha anotado 90 o más puntos, lo que exigirá al Real Madrid el nivel defensivo de sus últimos partidos donde ha reducido a menos de 80 puntos a ataques poderosos como los del Barça, Valencia Basket y AS Monaco.

Frenar el impacto en ataque del base francés Nadir Hifi como ya hiciese en Madrid, donde se quedó en tan sólo once puntos, se presentará clave para una noche tranquila para un equipo madridista que tiene ahora en gran momento a Mario Hezonja, Trey Lyles y Usman Garuba, y que este fin de semana ante Río Breogán dio descanso al pívot Walter Tavares. El que se lo perderá será el base francés Theo Maledon, lesionado muscularmente ante el AS Monaco.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

PARIS BASKETBALL: Hifi, Rhoden, Stevens, M'Baye y Faye --posible quinteto inicial--; Cavaliere, Hommes, Robinson, Herrera, Dokossi, Shahrvin, Morgan y Ouattara.

REAL MADRID: Campazzo, Abalde, Hezonja, Okeke y Tavares --posible quinteto inicial--; Lyles, Deck, Garuba, Feliz, Llull, Kramer, Len y Procida.

--ÁRBITROS: Latisevs, Koljensic y Panther.

--PABELLÓN: Adidas Arena.

--HORA: 21.00/Movistar Plus+.