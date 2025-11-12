El Real Madrid recurre de nuevo a su fortín

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid de baloncesto se enfrenta este jueves (20.45 horas) al Panathinaikos griego en el Movistar Arena, en la jornada 11 de la Fase Regular de la Euroliga, un partido en el que el equipo dirigido por Sergio Scariolo quiere retomar la senda del triunfo, tras la clara derrota sufrida el martes en Valencia (89-76).

El equipo blanco vuelve a casa, donde todavía no ha perdido esta temporada, para olvidar de forma instantánea ese último partido en el Roig Arena, en el que los de Pedro Martínez impusieron su alto ritmo de juego y su mayor acierto en el tiro exterior para imponerse a un equipo que llevaba tres victorias seguidas como visitante. Tras superar a Zaragoza, Barça y Joventut, Valencia fue un escollo que el Real Madrid no pudo superar.

El segundo y el último cuarto condenaron a un equipo que se vio superado por la velocidad a la que jugaron los 'taronja'. El acierto en los triples (39%), y sobre todo el volumen de lanzamiento exterior de los valencianistas (16 de 41) decantó la balanza frente a los merengues, que volvieron a caer en la precipitación y en el bajo acierto.

El Real Madrid se quedó en 7 de 31 en triples, y tampoco estuvo mucho más atinado en el tiro de dos puntos (13 de 34). El pívot Edy Tavares, referencia habitual en ataque, quedó anulado por la defensa naranja (solo lanzó una vez a canasta) y cometió cuatro pérdidas, las mismas que un Mario Hezonja tampoco excesivamente acertado (3/10 en tiros de campo) y lastrado por unas molestias en la espalda, según confirmó Sergio Scariolo.

Sólo se salvaron un Trey Lyles (23 puntos y 9 rebotes) que terminó acusando un tanto el desgaste físico, y los bases Facundo Campazzo y Theo Maledon en un equipo que aunque apabulló en el rebote a su rival, fue condenado también por sus numerosas pérdidas, 16, tantas como asistencias, aspecto a mejorar ante el 'PAO'.

Tras la derrota, Scariolo pidió hacer un 'reseteo' y para ello no hay mejor remedio que volver al Movistar Arena, ante su público, para enfrentarse a otro rival de potencial como el Panathinaikos, aunque este curso ha comenzado más irregular y es séptimo con un balance de 6 triunfos y 4 derrotas. El martes, en su visita a París, los de Ergin Ataman consiguieron una importante victoria (95-101) cimentada en un gran último cuarto.

El partido supondrá el reencuentro de tres jugadores que compartieron vestuario en los Denver Nuggets de la NBA. Por el lado madridista, Lyles; y en el bando griego, tanto el recién llegado Kenneth Faried, como el alero español Juancho Hernangómez.

El ala-pívot estadounidense firmó un contrato de dos meses con el conjunto de Atenas a finales de la semana pasada y debutó el martes en París, con un 'doble-doble' de 17 puntos y 10 rebotes que fueron claves para sumar la victoria para su equipo. Su poderío físico en la 'pintura' y su capacidad para anotar en diferentes situaciones le convierten en una amenaza para la defensa blanca.

Además, el Panathinaikos también se reforzó este verano con el eléctrico base TJ Shorts, revelación de la pasada temporada con París Basketball, pero que asume un rol diferente donde no acapara tanto en un conjunto ateniense que mantiene a piezas básicas como Kendrick Nunn, mejor jugador de la Euroliga 2024-2025, Kostas Sloukas, segundo jugador con más asistencias en la historia de la competición, Cedi Osman o Jerian Grant, y que sigue siendo candidato a todo pese a las bajas por lesión de Mathias Lessort, Omer Yurtseven o Richaun Holmes.

"Jugamos contra el que ha sido, posiblemente, el mejor equipo del último par de años. Tiene grandísimos jugadores, un perímetro con tres muy buenos manejadores sobre el campo, una estrella y 'MVP' como Nunn y otros grandes jugadores como Sloukas, Grant o TJ Short", advirtió Scariolo en declaraciones a los medios oficiales del club.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo, Abalde, Deck, Lyles y Tavares --posible quinteto inicial--; Feliz, Llull, Maledon, Okeke, Hezonja, Garuba y Len.

PANATHINAIKOS: Shorts, Nunn, Osman, Hernangómez y Faried --posible quinteto inicial-- Grant, Sloukas, Grigonis, Kalaitzakis, Mitoglou, Rogkavopoulos y Samodurov.

--ÁRBITROS: Belosevic, Bissang y Pastusiak.

--PABELLÓN: Movistar Arena.

--HORA: 20.45/#Vamos.