Archivo - Sergio Llull y Facundo Campazzo celebran una canasta durante un partido del Real Madrid - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Real Madrid se topa animado de nuevo con el Dubai BC

El conjunto madridista arranca la Euroliga ante su primer rival en la exitosa Supercopa

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid comenzará reforzado anímicamente su andadura en la Fase Regular de la Euroliga 2026-2027 y ante un rival que conoce bien como el Dubai BC, al que se mide este jueves a domicilio (18.00 horas) menos de una semana después de derrotarle con mucho trabajo en la semifinal de la nueva Supercopa europea.

El equipo madridista empieza lejos de casa su asalto a la máxima competición continental, aunque no lo hará con el desgaste añadido de un largo viaje ya que decidió quedarse en Emiratos Árabes Unidos a donde viajó la semana pasada para disputar, y conquistar en Abu Dabi, el novedoso título continental después de batir precisamente al conjunto dubaití (95-98) y al Olympiacos griego (93-89).

Esa alegría ayuda a elevar la moral en el inicio del nuevo proyecto que comanda Pedro Martínez, que logró para la sección su primer trofeo tras una temporada 2025-2026 en blanco y con más decepciones que alegrías. Una de las pocas que hubo fue la de disputar la final de la Euroliga, cayendo ante el equipo griego del que se tomó una pequeña revancha el pasado sábado.

Ahora, el objetivo es intentar alcanzar una siempre cara 'Final a Cuatro', lo que exige una Fase Regular sin demasiadas concesiones y sin demasiado tiempo para el respiro con un calendario siempre frenético. El once veces campeón de Europa lo acertó a gestionar el año pasado, acabando tercero para tener 'factor cancha' en los 'playoffs' gracias a un buen tramo final y una tremenda fortaleza como local, con la que compensó su debilidad a domicilio.

Este es seguramente un aspecto a corregir después de firmar un balance de 6-13 como visitante, empezando por una salida difícil al Coca-Cola Arena donde le espera un Dubai BC que le tuvo contra las cuerdas hace unos días, pero que terminó cayendo tras una prórroga que quizá podría haber evitado.

El año pasado, el Real Madrid no pudo con este rival a domicilio e intentará enmendar los errores de hace unos días para tener una tarde algo más tranquila frente a los de Xavi Pascual, que habrá tomado buena nota de cara a un nuevo duelo en la pizarra contra Pedro Martínez y que espera poder contar con un Dwayne Bacon que no pudo jugar los últimos minutos de ese partido por un fuerte golpe y que estaba haciendo mucho daño ofensivamente junto a Ellie Okobo, mientras que más complicado parece que pueda jugar el alero bosnio Dzanan Musa.

El técnico de Gavà tratará de apuntalar las prestaciones defensivas de los suyos, que pasarán sobre todo por mejorar el rebote defensivo, después de que concediese 16 en la semifinal de la Supercopa y fuese dominado en los tableros por los madridistas, además una mejora individual de jugadores como McKinley Wrigth IV o Tornike Shengelia.

Por su parte, el actual subcampeón debe enmendar el problema de las pérdidas, un quebradero de cabeza la semana pasada en sus dos partidos, aunque en la final contra el Olympiacos repartió 31 asistencias. También habrá que ver qué piezas elige Pedro Martínez que varió su equipo de la semifinal a la final y si asemeja más al del duelo contra los de El Pireo.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

DUBAI BC: McKinley Wright IV, Okobo, Anderson, Blossomgame y Kabengele --posible quinteto inicial-- Bacon, Walkup, Shengelia, Diakite, Petrusev, Bertans, Mintz y Kondic.

REAL MADRID: Campazzo, Feliz, Deck, Jantunen y Tavares --posible quinteto inicial--; Maledon, Jones, Luwawu-Cabarrot, Pradilla, Abalde, Okeke, Llull, Sarr, Shulga, Procida y Smith Jr.

--ÁRBITROS: Ryzhyk, Konstantinovs y Peerandi.

--PABELLÓN: Coca-Cola Arena.

--HORA: 18.00/Movistar Plus+.