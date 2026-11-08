El Real Madrid tumba al UCAM Murcia y el Barça gana con secuelas

Real Madrid - UCAM Murcia - ACB PHOTO

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid doblegó (90-71) al UCAM Murcia este domingo para seguir líder invicto de la Liga Endesa en una jornada 7 que dejó también triunfos de Barça, ante el Río Breogán (99-91), y Valencia Basket, contra el Recoletas Salud San Pablo Burgos (93-100).

El equipo de Pedro Martínez volvió a mostrar su superioridad en la competición doméstica con el siete de siete, y una maldición de 33 visitas y 33 derrotas del equipo murciano en la casa blanca. El Movistar Arena dejó un duelo igualado hasta el inicio del último cuarto, donde el Madrid pisó el acelerador.

Jaime Pradilla, con 15 puntos y 24 de valoración, y Edy Tavares, con 10 y 17, fueron los mejores de un choque que supuso el debut con el primer equipo de Pablo Mera, quien se dio el gusto de anotar además un triple nada más saltar al parqué. Un desacertado UCAM Murcia se quedó en tres triunfos, fuera del 'Top 8'.

Mirando ya a la Copa del Rey, Barça, Valencia Basket, La Laguna Tenerife y Casademont Zaragoza sumaron la quinta victoria. El equipo catalán aguantó el duelo directo contra el Río Breogán en el Palau, gracias a un mayor acierto en los minutos decisivos. Los locales, que tuvieron que afrontar las lesiones de Kevin Punter y Tosan Evbuomwan, sobrevivieron con la dupla Darío Brizuela-Joel Parra.

Los dos internacionales españoles terminaron con 16 puntos, y fue vital también Olek Balcerowski con 21 de valoración. En cuanto al Valencia, el equipo 'taronja' tuvo que sacar galones para asaltar el Coliseum burgalés. Los locales dominaron el primer tiempo, pero la reacción del Valencia dejó sin premio al equipo castellano, superado por un TJ Shorts decisivo de nuevo para los suyos.

Además, La Laguna Tenerife contó con otra exhibición del incansable Marcelinho Huertas (19 puntos) para convertirse en el octavo máximo anotador de la Liga. El base brasileño lideró a los canarios en el 80-74 sobre un Asisa Joventut negado desde el triple y con solo dos victorias en estas siete jornadas.

Mientras, Nico Brussino (25 puntos y 36 de valoración) y Laurynas Birutis (21) tiraron del Cazademont Zaragoza en su triunfo (96-91) sobre un Unicaja irregular esta temporada con Txus Vidorreta. El choque en el Pabellón Príncipe Felipe fue por barrios, pero un parcial decisivo de 9-0 en los últimos minutos decantó la balanza.

Por otro lado, un triple sobre la bocina de Caio Pacheco dio al Leyma Coruña la segunda victoria seguida, tercera de la temporada, en un (103-100) sobre un MoraBanc Andorra que no se despega de la zona baja de la tabla con solo un partido ganado.