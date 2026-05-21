Archivo - Jean Montero y Andrés Feliz durante el Real Madrid-Valencia Basket de la Fase Regular de la Euroliga 25-26 - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

Real Madrid y Valencia Basket pelean por el sueño europeo

La experiencia madridista y el descaro 'taronja' se miden en la 'Final Four' de la Euroliga en busca de ser el finalista español

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid y el Valencia Basket vivirán este viernes (20.00 horas) un nuevo enfrentamiento en esta temporada, este con un premio bastante sobresaliente como el de convertirse en el finalista español de la Euroliga 2025-2026, cuya 'Final a Cuatro' acoge el Telekom Center de Atenas.

Una semifinal, que se jugará tras la que medirá al Olympiacos griego, señalado como el rival a batir y mejor equipo de la Fase Regular, y el Fenerbahce turco, defensor del título, que cruzará al experimentado y algo mermado conjunto madridista contra la gran revelación de la temporada, un equipo 'taronja' que acude como novato y en busca de que su descaro le haga hacer historia.

Los de Pedro Martínez, segundos de la temporada regular, se han plantado en el emblemático OAKA después de una campaña donde han sabido mantener el listón competitivo en casi todo momento y tras hacer algo poco visto en la historia de la Euroliga, como remontar un 0-2 en el 'playoff' tras perder los dos primeros choques en el Roig Arena y ante un rival de mucha entidad como el Panathinaikos griego.

El Valencia Basket emuló así lo hecho precisamente por el Real Madrid en 2023, año en el que acabó ganando su undécima Copa de Europa con el recordado tiro de Sergio Llull para batir al Olympiacos. Los 'taronja' quieren también replicar eso y para ello tendrán que dejar fuera primero a los de Sergio Scariolo, que apelan a su mayor experiencia y a también su buen momento para compensar las bajas claves que tiene para tratar de volver a cruzarse en el camino de su rival.

El líder de la Liga Endesa y el conjunto valenciano se verán las caras por séptima ocasión en esta temporada. El inicio fue 'taronja', ganador en los dos primeros choques, uno de ellos para levantar la Supercopa Endesa, pero los madridistas le dieron la vuelta a la situación y se han llevado los cuatro siguientes, entre ellos el apasionante 106-108 de las semifinales de la Copa del Rey donde los de Pedro Martínez eran anfitriones y parecían tener ganado el billete a la final hasta la irrupción de Mario Hezonja.

MONTERO, LÍDER 'TARONJA'

El Real Madrid querrá mantener su dinámica, pero tendrá que encontrar la fórmula no sólo para volver a desactivar el ritmo ofensivo de los 'taronja' sino también para minimizar el impacto de no contar con una pieza clave en ataque y en defensa como el pívot Walter Tavares y, su relevo más natural, Alex Len. Dos bajas en la 'pintura' que quiere aprovechar el Valencia Basket, un rival al que el caboverdiano suele hacer especialmente daño, con un 18+12 en el último duelo, para alcanzar su primera final de la máxima competición europea y alargar su cuento de hadas.

Sin embargo, los de Scariolo tienen todavía argumentos tanto a nivel individual como el de la experiencia en esta cita, ya que jugarán la 'Final a Cuatro' por undécima vez desde 2011 y han ganado sus tres últimas semifinales, mientras que en su rival, a nivel de club e individual, todos la vivirán por primera vez.

Además, Usman Garuba ya demostró su capacidad para relevar a Tavares en el 'playoff' ante el Hapoel Tel Aviv y ahora el técnico italiano, en su tercera 'F4' y primera desde la de 2007 con el Unicaja, ha tenido un par de partidos domésticos para buscar otras soluciones con jugadores como Trey Lyles, Chuma Okeke o Gaby Deck, poco habituados al '5'.

Por su parte, Pedro Martínez, que se midió al exseleccionador en la final de la Copa Korac de 1990 cuando estaba al frente del Joventut y el italiano dirigía al Scavolini, no podrá contar con Josep Puerto ni Xabi López-Arostegui, y confía en que la presión no atenace a un equipo que lidera el base Jean Montero, claro candidato a 'MVP' de la Euroliga, y que ha demostrado ante el 'PAO' que además de atacar bien es capaz de ser fuerte atrás con la energía que imprime Branco Badiou, que anuló a un jugador como Kendrick Nunn.

El duelo entre el dominicano y Facundo Campazzo, con Andrés Feliz pudiendo ser clave a la hora de defender a su compatriota y la ayuda de Alberto Abalde, se puede antojar clave, mientras que el Valencia Basket espera encontrar la manera de neutralizar a Hezonja y abocarle a su versión más nerviosa y errática.

El acierto desde el triple, aspecto donde los 'taronja' brillan con muchos jugadores y que no dudan en usar más allá de que le funcione o no, el control del rebote, faceta en la que sobresale el Real Madrid y que tendrá que encontrar ayuda por las bajas, o las pérdidas serán algunas de las claves colectivas.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Thompson, Badio, Taylor, Costello y Sako --posible quinteto inicial--; Montero, Reuvers, Key, Pradilla, De Larrea, Moore, Sima y Nogués.

REAL MADRID: Campazzo, Abalde, Hezonja, Okeke y Garuba --posible quinteto inicial-- Feliz, Deck, Lyles, Llull, Maledon, Kramer, Procida y Almansa.

--PABELLÓN: Telekom Center de Atenas.

--HORA: 20.00/Movistar Plus+.