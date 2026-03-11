Archivo - Mario Hezonja ante Omari Moore y Jaime Pradilla en el Real Madrid-Valencia Basket de la Liga Endesa 25-26 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

Real Madrid y Valencia Basket viven otro duelo de altura

Madridistas y 'taronjas' se reencuentran tras su apasionante semifinal copera en plena pelea por el 'Top 4' de la Euroliga

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid y el Valencia Basket vivirán este jueves en el Movistar Arena (20.45 horas) un nuevo apasionante duelo, el quinto de esta temporada y el segundo en una Fase Regular de la Euroliga 2025-2026 en la que ambos rivalizan en la actualidad por una plaza en el caro 'Top 4' de la clasificación.

Cuarto y tercer clasificado respectivamente se ven las caras en la capital casi un mes después de que el equipo madridista acabase con el sueño 'taronja' en la Copa del Rey, con una remontada casi impensable en los últimos segundos de su semifinal, un golpe duro para los anfitriones que tratarán ahora de tomarse la revancha en este choque directo por tener el importante 'factor cancha' en los 'playoffs'.

Ambos se cruzan por quinta vez ya en esta campaña, con igualdad 2-2 hasta ahora. El equipo que entrena Pedro Martínez se llevó los dos primeros partidos, la final de la Supercopa Endesa (98-94) y el de la primera vuelta de la máxima competición continental (89-76), y el que dirige Sergio Scariolo replicó en el de la primera vuelta de la Liga Endesa (94-79) y en el mencionado de la Copa, un auténtico festival ofensivo (108-106).

Con todo, un presumible partido de poder a poder al que el conjunto valenciano llega con una victoria de ventaja sobre el once veces campeón continental, que espera hacer valer su fortín del Movistar Arena donde este año en la Euroliga sólo ha ganado el Panathinaikos para alcanzar a su rival y, si es posible, ganarle el 'basket average' para posibles empates en una clasificación muy apretada a falta de ocho partidos para el final de esta Fase Regular.

El equipo madridista lleva un gran 14-1 de balance ante su afición, que le ha ayudado a auparse hasta el 'Top 4' y que querrá afianzar con el decimoquinto triunfo para coger fuerza para este tramo final en el que de los últimos ocho partidos que le quedan, seis son contra rivales directos y cuatro a domicilio, tres de forma seguida.

Enfrente, un Valencia Basket que lleva toda la temporada siendo la revelación de la máxima competición continental apoyado en su baloncesto ofensivo, que le hace ser el mejor ataque en la actualidad con una media de 91 puntos, que ha vuelto a imponer en otro buen momento de cuatro victorias seguidas, dos de ellas a domicilio, en Vitoria y en Tel Aviv ante el Hapoel, superando el centenar de puntos por sexta vez este año en la Euroliga, y con las que aplacó esas dudas que deja en ocasiones lejos del Roig Arena.

El Real Madrid sabe que no puede dejar que los 'taronja' jueguen a su endiablado ritmo defensivo y necesitará la mejor versión de su defensa para mantener a raya todo el arsenal en ataque que dispone su rival, que ha perdido en sus últimas ocho visitas al Palacio de Deportes donde no gana desde hace más de cuatro años.

Una vez más, habrá duelos atractivos para ver en la pista como los que vivan los bases Jean Montero, Facundo Campazzo y Andrés Feliz, mientras que el Valencia Basket tratará de frenar a Mario Hezonja, 'verdugo' en la Copa y en buen momento, y de dominar la 'pintura' y el poderío que pueda tener Walter Tavares, al que ha controlado bastante bien, salvo en el último choque. El acierto en el triple también resultará clave en los dos equipos.

Respecto al fin de semana, Scariolo recuperará para este encuentro a Hezonja, Usman Garuba y Gaby Deck, que descansaron en la ajustada victoria por 80-82 en la pista del Dreamland Gran Canaria, mientras que Martínez tiene complicado poder contar con Kameron Taylor.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo, Abalde, Hezonja, Okeke y Tavares --posible quinteto inicial--; Lyles, Feliz, Maledon, Deck, Llull, Garuba, Len, Procida y Almansa.

VALENCIA BASKET: Thompson, Badio, Puerto, Pradilla y Sako --posible quinteto inicial--; De Larrea, Moore, Key, Montero, Reuvers, Costello y Taylor.

--ÁRBITROS: Pukl, Latisevs y Kowalski.

--PABELLÓN: Movistar Arena.

--HORA: 20.45/#Vamos.