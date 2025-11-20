El Real Madrid vence pese al recital Sylvain Francisco

Los merengues se impusieron (100-99) al Zalgiris en un desenlace de aúpa durante la jornada 12 de la Euroliga

Sylvain Francisco, en un partido con el Zalgiris Kaunas frente al Real Madrid.
Sylvain Francisco, en un partido con el Zalgiris Kaunas frente al Real Madrid. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 20 noviembre 2025 23:13

   MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El Real Madrid de baloncesto ha vencido este jueves por 100-99 al Zalgiris Kaunas en la jornada 12 de la fase regular de la Euroliga, en un partido decantado para los merengues gracias sobre todo al desempeño de Facundo Campazzo y de Théo Maledon durante el último cuarto, haciendo frente a un Sylvain Francisco estelar con sus 33 puntos.

   En el Movistar Arena, los locales empezaron bien gracias a Facu Campazzo, acaparador del ataque hasta situar al Real Madrid arriba por 18-8. Sin embargo, Tomas Masiulis no pidió tiempo y dejó a sus pupilos ir entrando en calor poco a poco. Así lo interpretó Francisco, su mejor arma ofensiva y autor de un 2+1 que redujo distancias (20-16).

   Eso sí, Maledon logró la última canasta del primer cuarto e impulsó a los merengues, que en el arranque del siguiente acto volvieron a ampliar su colchón (28-16) tras estrenar Mario Hezonja su casillero de puntos. No obstante, le faltaban triples al equipo entrenado por Sergio Scariolo.

   Solo cuatro lanzamientos desde el perímetro y ninguno de ellos metido, ésa era la estadística del Real Madrid al descanso. Pese a ello, a los vestuarios se marchó con ventaja de seis puntos (43-37) gracias a la buena labor en la 'pintura' de Maledon y de Trey Lyles junto a Andrés Feliz.

   Por parte del Zalgiris, Dustin Sleva con un par de triples y Azuolas Tubelis con su actitud férrea en el poste bajo ayudaron a Francisco a mantener el pulso e incluso a subir el nivel en cuanto empezó el tercer periodo. Limando puntos con tiros libres, el equipo lituano volteó el escenario (44-45) y ahí llegó el primer triple blanco en el partido.

   Lo convirtió Alberto Abalde desde un lateral, pero fue un espejismo porque los de Scariolo seguían atascados en ataque y se notó con el 49-56 tras una acción positiva de Moses Wright. Todo se embarulló y los locales respondieron con puntería en los tiros libres y una canasta de Walter Tavares junto a otra de Maledon, en pleno clima de alternancias.

   Con 59-62, el Real Madrid cerró bien la puerta a Wright debajo del tablero y, tras cazar el rebote, Maledon sonsacó desde su propio campo una falta de tiro a Maodo Lô quedando 0.8 por gastar en el reloj. El escolta francés transformó sus tres libres y con ese empate comenzó un cuarto cuarto donde la primera canasta merengue fue un triple de Lyles.

   Como réplica, Francisco y Tubelis reforzaron sus papeles de cara al aro rival, especialmente el base francés de un Zalgiris que luego sufrió por otra irrupción de Lyles y otro arreón de Feliz. El estado de ánimo de los protagonistas del encuentro iba y venía, pero Francisco quiso ser una constante mientras en el otro bando despertó Usman Garuba.

   El ala-pívot de Azuqueca de Henares machacó el aro y al regreso de un tiempo muerto Lyles coló un 'churro' para el +3 del Real Madrid (79-76), si bien Francisco respondió con otro triple para empatar a 5:34 para la conclusión del duelo. Maledon quiso emular a su compatriota cogiendo los galones del conjunto merengue, que dio otro rápido estirón (89-81).

   Aunque Campazzo había sido el artífice de ese escenario favorable, el Zalgiris reaccionó a la vuelta de un tiempo muerto, encadenando dos triples por obra de Sleva y de Edgaras Ulanovas y colocándose 89-87 a 1:47 del bocinazo definitivo. Fue Scariolo quien entonces solicitó un tiempo muerto, del cual regresaron Maledon y Campazzo aún mejor.

   Un canastón del base argentino, con 'finger roll' tras penetración, y otro acierto difícil de Maledon, para completar un 2+1, encendió a las gradas del madrileño Palacio de los Deportes durante unos instantes; fue justo hasta que Ulanovas coló una 'bombita', recibió falta y convirtió su tiro libre para situar el 94-93 a tan solo 51.6 del final.

   Maledon falló un lanzamiento de lado en la siguiente posesión y el Zalgiris montó otra ofensiva, pero a 16.3 de zanjar el cronómetro los árbitros pitaron falta a Lô tras apartar el brazo de Campazzo con un manotazo. Para colmo de los visitantes, protestar esa decisión acarreó una falta técnica y desde la línea de personal murieron en la orilla.

   Desde ahí metió Campazzo dos tiros y luego Lyles otros dos después de ser objeto de falta. El triunfo estaba casi cantado, pero Francisco coló otros dos triples a la desesperada que animaron los instantes finales con 100-99. Acto seguido, el omnipresente Campazzo recibió falta del no menos omnipresente Francisco y aumentó la incertidumbre por sus errores.

   El primer tiro libre lo erró Campazzo si querer y el segundo adrede con el objetivo de que se extinguiesen los 2.5 del reloj. Cogió ese rebote Ignas Brazdeikis, que esquivó a un adversario y lanzó desde su cancha sin suerte para anotar lo que habría sido épico. La derrota dejó a los lituanos con balance de 7-5, por encima de un Real Madrid con 6-6.

FICHA TÉCNICA.

   --RESULTADO: REAL MADRID, 100 - ZALGIRIS KAUNAS, 99 (43-37, al descanso).

--EQUIPOS.

   REAL MADRID: Campazzo (20), Deck (-), Abalde (6), Lyles (21) y Tavares (12) --quinteto inicial--; Feliz (6), Llull (2), Maledon (25), Okeke (-), Hezonja (2) y Garuba (6).

   ZALGIRIS KAUNAS: Francisco (33), Sirvydis (-), Ulanovas (8), Tubelis (19) y Birutis (4) --quinteto inicial--; Lô (1), Rubstavicius (-), Sleva (13), Brazdeikis (10), Butkevicius (-) y Wright (11).

   --PARCIALES: 22-16, 21-21, 19-25 y 38-37.

   --ÁRBITROS: Lottermoser, Koljensic y Kowalski. Eliminaron por faltas personales a Francisco en el Zalgiris Kaunas.

   --PABELLÓN: Movistar Arena, 9.152 espectadores.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado