Ribas: "Este partido marcará el tener muchas opciones de pasar"

El jugador del Barça Lassa Pau Ribas ha asegurado que el tercer partido de la serie de los 'playoffs', que disputan este miércoles ante Anadolu Efes en el Palau Blaugrana, es "fundamental" y marcará el porvenir de la eliminatoria al llegar con 1-1 tras los dos partidos iniciales en Estambul.

"El objetivo es no pensar más allá del partido de mañana, que es fundamental. Si no ganas son cinco partidos como mínimo y otro viaje y jugártela fuera. Las he vivido de todos los colores, pueden pasar muchas combinaciones, pero el de mañana marcará el tener muchas opciones de pasar esta eliminatoria", apuntó en rueda de prensa.

Ribas, tras ganar el segundo asalto en Estambul en el Sinan Erdem Dome e igualar la serie, es consciente de que dos victorias en el Palau Blaugrana, donde ya ganaron a Anadolu Efes en la Fase Regular esta temporada, metería al Barça Lassa en la 'Final Four' de Vitoria.

"Hemos pasado dos temporadas complicadas, no pudiendo vivir estos partidos, que son los más bonitos que hay, una previa de 'Final Four' donde hace tiempo que el Barça no está y queremos estar. Hay muchas ganas en la plantilla de llegar a una 'Final Four', serán 40 minutos y lucharemos hasta el final", se sinceró.

Para ello, para poder volver a una final a cuatro, cree que deberán estar a gran nivel en defensa. "Estamos en uno de los mejores momentos de la temporada, no hay que dejar que corran. Todos los partidos son diferentes, hemos podido ganar un partido fuera, no pudimos ganar el primero. Mañana es el partido clave en la eliminatoria, sin duda, esperamos que vengan al Palau a apoyarnos y así será más fácil", aportó.