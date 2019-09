Ricky Rubio: "Estamos aquí para ganar el oro"

Publicado 10/09/2019 17:55:00 CET

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El base de la selección española Ricky Rubio ha dicho no conformarse con el pase a semifinales del Mundial porque están en China "para ganar el oro", al tiempo que ha destacado "el corazón enorme" de un equipo que "quizá no es el más talentoso" de los últimos años debido a las bajas.

"Confiamos en que podemos ganar el oro, para eso estamos aquí, luego habrá días mejores y peores. Ahora es cuestión de pequeños detalles y de una suerte que uno debe buscarse también, pero hemos demostrado que podemos jugar a un gran alto nivel. Soy de una generación que no probó el oro mundial, pero sí el europeo y las medallas olímpicas. Está siendo un Mundial especial, pero aún no ha pasado nada grande y para que lo sea hay que ganarlo y esa es la meta", valoró Rubio ante la prensa tras eliminar a Polonia.

En este sentido, el base expresó que "muchas selecciones tiene mucho talento", pero que esta España "tiene corazón y lo ha demostrado año tras año". "Ha habido años que no tuvimos suerte, como en los dos últimos Mundiales, pero hemos seguido luchando y creyendo en nosotros mismos y en este espíritu, que es un poco la huella que dejaron los primeros", dijo, rememorando a sus antiguos compañeros.

13 años después de la última semifinal mundialista que disputó España, Rubio recordó "con envidia" aquel torneo al que no fue porque aún era demasiado joven. "Creo mucho en este equipo, que quizá no es el más talentoso, pero sí tiene un corazón enorme que nos ha llevado a semifinales. Sabemos muy bien nuestras bazas y que es la defensa la que nos va a llevar muy lejos. Estamos contentos de estar en semifinales y no nos queremos parar aquí aunque el objetivo esté cumplido", avisó.

Repasando el camino ascendente del combinado en este Mundial, reconoció que "uno aprende de los errores" de anteriores citas como las de 2010 y 2014 y que lo importante es "estar preparado para no ponerse nervioso en momentos importantes". "La experiencia es un grado y en este campeonato lo estamos demostrando. Aunque muchos jugadores de este equipo no han jugado un Mundial, sí lo han hecho en categorías inferiores y eso también se impregna", reflexionó.

En cuanto al cansancio acumulado, el jugador de Phoenix Suns subrayó que "está siendo un torneo duro, de viajes, de partidos", pero que lo está siendo "para todo el mundo". "Nosotros ahora estamos un poco mejor porque vamos a tener dos días de descanso, pero está siendo un Mundial exigente y es importante recuperar", cerró.