Ricky Rubio, Asisa Joventut - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

Ricky Rubio lleva a la 'Penya' a semifinales

Los de Badalona tumbaron al Baskonia en su casa para citarse con Valencia Basket

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Asisa Joventut se impuso (88-96) al Kosner Baskonia este domingo en el tercer y definitivo encuentro del 'playoff' de cuartos de final celebrado en el Fernando Buesa Arena de Vitoria, una sólida actuación liderada por Ricky Rubio en la segunda parte.

El base español terminó con 23 puntos y 28 créditos de valoración después de echarse al equipo a sus espaldas tras el descanso. El primer tiempo (38-41) dejó máxima igualada, pero también un Joventut que se fue al vestuario con mejores sensaciones. Once puntos del internacional español en el tercer cuarto dieron las riendas al equipo visitante, mientras al Baskonia le entraron los nervios precipitado con el tiro exterior.

Los de Dani Miret asaltaron el Buesa Arena, donde los locales solo habían perdido dos partidos en la temporada ACB, para citarse con el Valencia Basket en semifinales, penúltima ronda que pisan los de Badalona tres años después. Rubio, que vuelve a disfrutar del baloncesto, fue decisivo junto a Ludvig Hakanson (16 de valoración) y Jabari Parker en una 'final' de muchos nervios.

Simon Birgander y dos triples de Hakanson pusieron la base sobre la que crecer en una 'Penya' que, pese a ir a remolque en el primer cuarto, fue capaz de llegar mejor al descanso. Sin grandes escapadas en el marcador, Matteo Spagnolo y Trent Forrest tiraron de un Baskonia cómodo por momentos, hasta que empezó a cambiar el guion con un Ricky Rubio estelar en la reanudación.

Los de Paolo Galbiati empezaron a fallar y mucho, 1/6 en triples en el tercer cuarto, viendo escaparse a los catalanes (44-55). La presión atenazó a un Baskonia sin respuesta ante un rival duro y entonado, sin freno hasta poner la máxima ya en el último cuarto (72-88). Los de Vitoria, campeones de Copa del Rey y en busca de una semifinal liguera cuatro años después, se vieron fulminados por una 'Penya' con ganas de recuperar estatus en la ACB.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: KOSNER BASKONIA, 88 - ASISA JOVENTUT, 96. (38-41, al descanso).

--EQUIPOS.

KOSNER BASKONIA: Spagnolo (9), Forrest (14), Radzevicius (2), Kurucs (11) y Diakite (12) --quinteto inicial--; Villar (-), Edwards (2), Simmons (18), Omoruyi (5), Luwawu-Cabarrot (15).

ASISA JOVENTUT: Rubio (23), Kraag (1), Birgander (14), Parker (14) y Ruzic (7) --quinteto inicial--; Hunt (8), Drell (5), Hakanson (15), Vives (-), Morin (4), Hanga (5).

--PARCIALES: 24-23, 14-18, 25-30, 25-25.

--ÁRBITROS: Peruga, Caballero y Olivares. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Fernando Buesa Arena.