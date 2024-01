Roger Grimau: "La situación es mala y la imagen de algunos partidos no se puede dar"

Archivo - Roger Grimau, head coach of FC Barcelona, looks on during the Turkish Airlines EuroLeague, Regular Season, basketball match played between Real Madrid and FC Barcelona at Wizink Center on October 26, 2023, in Madrid, Spain.

"Interesa tener un rival bien fuerte como el Real Madrid que te ponga a prueba y te motive"

"Me siento fuerte pero emocionalmente no lo estoy pasando bien"



El entrenador del Barça, Roger Grimau, reconoció este martes antes del Clásico europeo contra el Real Madrid, este miércoles en el Palau Blaugrana a las 21.00 horas, que la situación del equipo es "mala" y que la imagen de ciertos partidos "no se puede dar", si bien reconoció estar "fuerte" y sentirse respaldado para poder dar con la tecla que cambie la situación actual.

"Siempre he intentado ser muy claro y transparente, y es evidente que la situación que estamos pasando es mala. La imagen que hemos tenido en algunos partidos no se puede dar. Estamos intentando hacer un cambio, dar con la tecla que nos permita ser mucho más competitivos", manifestó en rueda de prensa.

Grimau quiere que no se repita el "bajar los brazos en algunos momentos". "No es porque quieran los jugadores sino por las dinámicas, en momentos en los que nada te sale y te vienes abajo. Lo tenemos que revertir ya pero tengo máxima confianza en el trabajo hecho. A veces esto es hacer un click para que todo cambie. Sigo teniendo confianza máxima en los jugadores", reiteró.

Eso sí, hay situaciones que no le han gustado. "Intento hablarlo siempre con los jugadores, que tengan todo claro y que no haya cosas por detrás. A sumar, hemos hecho buenos entrenamientos y buscamos la reacción desde mañana. La situación no es idílica y no es la que queremos, pero sin más problema", señaló.

"Me siento fuerte y me siento bien, pero emocionalmente no sé si estoy triste. No lo estoy pasando bien, porque no sólo es mi trabajo son que es el club que quiero. Cuando no van bien las cosas, no lo paso bien. Pero tengo un apoyo espectacular en casa, también el de mis jefes. Remamos todos en una dirección y hacia arriba, el trabajo se hace bien y los resultados no salen bien pero es cuestión de un click que haga cambiar toda una dinámica", apeló el técnico catalán.

"En otras épocas, recuerdo algún click muy especial como jugador. Estamos trabajando en cosas que podemos modificar porque no están funcionando. Estamos bastante bien en los entrenamientos y buscamos una tecla distinta, una modificación que nos permita cambiar esta dinámica", ahondó.

Grimau, pese al runrún que pueda haber sobre su figura y su idoneidad para el cargo, manifestó que "el mismo chup-chup" que hay ahora ya existía cuando le ficharon. "Los que están en contra ahora, ya lo estaban entonces. El ruido de fuera me interesa poco. Soy catalán y soy 'culer' y hay un punto de saberme mal, pero me siento querido por la gente que me rodea y con la que trabajo cada día", aseguró.

Ahora les visita un Real Madrid líder en la Euroliga que será una dura piedra de toque y, a la vez, una motivación. "No me gusta especular con el rival. Es el mejor rival que podemos tener para la situación en la que estamos ahora. El Real Madrid ha demostrado hasta ahora que son los mejores. Cuando tienes estos momentos, interesa tener un rival bien fuerte que te ponga a prueba y te motive. Y estamos motivados y queremos una tener una noche mágica de las del Palau", se sinceró.