San Fernando celebra acoger al circuito 3x3 Caixabank, "uno de los eventos deportivos más relevantes"

Foto de familia tras la presentación de la parada de San Fernando (Cádiz) del Circuito 3x3 Caixabank - FEB

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La localidad gaditana de San Fernando recibirá este próximo sábado 2 de mayo la segunda parada de la decimocuarta temporada del Circuito 3x3 CaixaBank, el mayor festival de baloncesto urbano 3x3, gratuito y al aire libre de España, y "uno de los eventos deportivos más relevantes" en España.

Bajo el concepto de 'Juega y vive el baloncesto' para brindar una experiencia abierta a todo el mundo, el circuito ha evolucionado en este 2026 y en San Fernando participarán cientos de jugadores y jugadoras de todas las categorías, con más de 100 equipos y más de 400 jugadores inscritos que se darán cita en la Plaza del Rey.

Esta parada contará con la participación de las diferentes instituciones involucradas en la organización del circuito, así como la Federación Andaluza de Baloncesto, Autismo Cádiz (Asociación de Padres de Niños Autistas de Cádiz), la entidad social beneficiaria del 'Triple Solidario', y la exhibición de baloncesto en silla de ruedas.

"San Fernando vuelve a ser sede de uno de los eventos deportivos más relevantes del panorama nacional y lo es gracias a un deporte como el baloncesto, un deporte mayoritario, que invita a todo el mundo a participar", remarcó la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, durante la presentación de esta cita en el Ayuntamiento de la localidad.

Para la edil, el hacer el evento "en un lugar urbano hace que se genere una conexión total con la ciudad y, sobre todo, cumple con el ADN del circuito, que no es otro que su componente intergeneracional". "Es un evento que invita a las familias a participar en conjunto y vivir un día de fiesta vinculado al deporte y, para ello, San Fernando aporta el mejor emplazamiento urbano posible, la Plaza del Rey", subrayó.

Por su parte, Adolfo Magrañal, Delegado en Cádiz de la Federación Andaluza de Baloncesto, destacó que con esta parada colocan a San Fernando "entre las ciudades de España en las que el baloncesto se vive con tanta pasión, como se vive aquí, con los campeonatos de Andalucía y de España que se juegan dentro de los pabellones".

"Y ahora, ver el Circuito 3x3 Caixabank en la calle nos llena de ilusión porque hace que el baloncesto salga y se haga más visible. Está abierto a la calle, a todo el mundo, y contamos ya con 120 equipos inscritos de todas las categorías, incluyendo baloncesto en silla de ruedas e inclusivo", afirmó.

Mientras que Francisco Ramos, director comercial de CaixaBank en Cádiz y Huelva, ha destacado que "para CaixaBank es un orgullo que San Fernando vuelva a acoger una parada del Circuito 3x3, un evento que une deporte, valores y compromiso social, y que refuerza nuestra apuesta por un baloncesto inclusivo y cercano a la ciudadanía".