Archivo - Santi Aldama - Alex Camara / Afp7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot español Santi Aldama deberá pasar por el quirófano para solucionar el dolor que padece en la rodilla derecha, han confirmado este lunes los Memphis Grizzlies, y probablemente se perderá lo que resta de la temporada en la NBA.

"Santi Aldama se someterá a una artroscopia y recibirá una inyección ortobiológica para aliviar las molestias persistentes en la tróclea de su rodilla derecha. Se espera que se recupere por completo y se informará sobre el plazo de su regreso tras la intervención", señaló la franquicia de Tennessee.

Hasta el momento, el jugador grancanario, de 25 años, había disputado 43 partidos de la liga norteamericana antes de parar a principios de febrero por la lesión, promediando 14 puntos, 6,7 rebotes y 27,9 minutos por encuentro.