Scariolo, contento antes de los 'playoffs': "La regularidad ha sido extraordinaria"

Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Sergio Scariolo, ha dicho que "la regularidad" de sus pupilos "ha sido extraordinaria" en la fase regular de la Euroliga 2025-26, habiéndola cerrado este jueves con una amplia victoria por 103-82 ante el Estrella Roja en la 38ª y última jornada.

En rueda de prensa desde el Movistar Arena, Scariolo elogió quedarse como momentos clave "con las victorias contra Olympiacos y Fenerbahçe hace ya muchos meses". "Han sido los partidos que nos han dicho que estábamos en buen camino y con capacidad para poder competir con los mejores de Europa. Y es una herencia que hemos guardado. Luego obviamente hemos tenido, como todo el mundo, momentos mas brillantes y menos brillantes. Pero la regularidad ha sido extraordinaria", añadió.

"Muy contento por el partido de esta noche. Hemos afrontado a un rival con talento y con muchas armas técnicas, físicas, atléticas, etc. y que ha tenido momentos en los que nos ha puesto en apuros. Pero hemos sabido responder cada vez. Una contribución muy buena por aparte de todos los jugadores. Quiero nombrar ahí a Alex Len por todos, por cómo ha sido y como siempre es un gran profesional en el banquillo aplaudiendo el gran partido de Usman Garuba y esperando a entrar. Estas son las cosas que completan la mentalidad de un gran equipo", destacó.

"Hemos jugado una gran temporada regular. En esta Euroliga, con esta participación, estar entre los primeros tres equipos es un excelente resultado. Es una meta parcial, lo sabemos y lo tenemos muy claro, pero es el momento de hacer balance. 38 partidos son muchísimos, casi más que una temporada, y tenemos que estar orgullosos y contentos", argumentó.

Por ello subrayó su alegría "no solo del gran resultado, sino de cómo el equipo ha crecido, de cómo juega, de la cohesión de los jugadores, de la actitud, del sacrifico también cuando toca pasar un balón o toca defender". "Difícilmente podíamos haber llegado a un resultado mejor", admitió.

"Esto es una meta parcial, tenemos que ahora respirar un poquito y recuperar a un par de jugadores que están tocados. Y luego prepararnos para el 'playoff'. Nos toque quien nos toque, no quiero entrar en los méritos porque será un grandísimo rival", agregó el entrenador merengue.

"Si seguimos siendo intratables en casa y flojeamos fuera, seguro que avanzamos a la Final Four y tratamos de competir en la Final Four", se limitó a contestar sobre la doble cara de su equipo en su estadio y a domicilio, habiendo acabado con un balance de 24-14 esta fase regular.

"Hay que tener muy poco sentido de la realidad y pensar que un equipo pueda ir fuera de casa y ganar lo mismo que en casa. Hemos tenido cinco partido en un lanzamiento de moneda, por así llamarlo", indicó. "Dicen que la buena suerte al final se compensa con la mala suerte y desde luego estamos en deuda", recalcó el italiano en sus declaraciones.

"Venimos de una grandísima victoria fuera de casa, como la de Estambul contra el campeón, un equipo con un control de los nervios e inteligencia para jugar los minutos finales de forma extraordinaria. Así que nos quedamos con eso", resumió sobre la actitud a domicilio.

Luego elogió a Garuba. "Cuando está así, nos da un plus, sobre todo cuando los rivales juegan con quintetos pequeños. Lo esperábamos y lo teníamos muy claro porque es realmente lo que durante estas semanas han hecho muy bien, sobre todo en el final de los partidos para poner en dificultades al rival", analizó el plan previsto por el Estrella Roja.

"Es fácil decir 'ojalá siempre estuviera a ese nivel'. Pero es lo mismo que el tema del equipo. Que estuviera siempre a este nivel sería una fantasía, una ingenuidad pensarlo", aludió de nuevo a Garuba antes de congratularse por el apoyo de la afición. "Nos complace que la gente esté valorando todo el trabajo que ha hecho el equipo", resaltó.

"Es un resultado de tantos meses de trabajo. Creo que lo hemos alcanzado incluso antes de lo que yo pensaba", afirmó. "Nos ha costado, hemos experimentado mucho y hemos tenido creo que 150 planes de rotación que hemos tenido que cambiar de partido a partido", explicó Scariolo.

"Esto no es como apagar la luz. Aquí cada día tienes que volver a plantearte cuáles son tus principios y tu plan de partido", avisó. "Hay que volver a reprogramarlos de esta manera el domingo, y luego el sábado y luego en 'playoffs'", concluyó acerca del apretado calendario blanco.