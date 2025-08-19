Scariolo: "Los contratiempos físicos han mermado la preparación del equipo y se nota"

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español masculino de baloncesto, Sergio Scariolo, ha asegurado que está "muy contento con el trabajo del equipo y la actitud de los jugadores" antes del comienzo del Eurobasket, pero ha reconocido que "los contratiempos físicos" han "mermado el rendimiento de los jugadores y la preparación del equipo", por lo que toca "apretar fuerte" estos últimos días.

"Hay una mezcla de sensaciones. Por un lado, estoy muy contento con el trabajo del equipo y la actitud de los jugadores. Era imposible, incluso hasta casi difícilmente previsible, llegar a poder trabajar de la manera que hemos trabajado y competir como hemos competido con todos los contratiempos que hemos tenido y con todas las limitaciones con las que hemos venido", señaló a su llegada a la VI Gala del Baloncesto Español en el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid.

Además, no ocultó su preocupación con todo lo ocurrido. "Evidentemente, un poco preocupado. Hemos tenido contratiempos físicos que han mermado el rendimiento de los jugadores, la preparación del equipo, y se nota. Queda apretar fuerte los días que quedan, competir contra otro rival campeón del mundo, que va con otros candidatos a la medalla de oro", indicó.

La cita continental será su último torneo antes de abandonar la selección camino del Real Madrid. "Ha habido muchos momentos grandiosos. He sido parte del equipo seguramente más legendario de la historia del deporte de equipo español, es un gran orgullo. Cuando sea el momento de irme, lo haré con muchas cosas buenas que se pueden quedar por mucho tiempo", subrayó Scariolo, que confirmó que Santi Yusta y Darío Brizuela "podrán jugar algún minuto" en el próximo partido.