Scariolo dirige su primer partido como entrenador jefe en la NBA en la victoria de los Raptors

El seleccionador español de baloncesto y técnico asistente de Toronto Raptors, Sergio Scariolo, ha dirigido esta madrugada su primer partido como entrenador jefe en la NBA en la victoria de la franquicia canadiense ante Houston Rockets (122-111).

Las bajas en el cuerpo técnico por el protocolo anti-COVID, entre ellas la de Nick Nurse, han permitido que el preparador italiano pueda estrenarse como primer entrenador. "Hemos tenido que reajustar tareas y horarios sobre la marcha, pero los jugadores han hecho un gran trabajo. Los que no estaban hoy han hecho un gran trabajo de preparación del partido. Siempre hemos tenido a Nurse ahí, hemos hecho un Zoom. Esto es un trabajo de equipo y esa es la filosofía de Nurse. Me he sentido muy cómodo. El partido no ha sido fácil, pero al final ha sido un buen resultado para nosotros", declaró tras el partido.

A pesar del hecho, Scariolo, que llegó a la franquicia en la temporada 2018-2019, aseguró que "no" ha vivido el choque de manera "diferente". "Había algunos detalles, pero tampoco de peso como para hacerlo tan diferente a lo que ya estás acostumbrado. Ya estábamos preparados. Todos han hecho su contribución y eso es lo que necesita un deporte de equipo como el baloncesto", indicó.

También se repusieron a la ausencia del ala-pívot camerunés Pascal Siakam. "Tuvimos que ajustarnos a la baja de Siakam y le hice una propuesta a Nurse. Le gustó y fuimos con eso. Así haces responsables a los miembros de tu equipo. Les muestras tu confianza y les das responsabilidad. Esa es nuestra forma de trabajar. Confiamos los unos en los otros", señaló.

Scariolo regresó al equipo tras afrontar la última 'ventana' de clasificación para el Eurobasket 2022 con España. "Volví el lunes y me sometí a un test al momento. Hice la cuarentena, me hicieron los test y viajé de forma separada a Miami, por mi cuenta. Ayer tuvimos esta situación al final de la tarde. Recibí unos mensajes y supe que las cosas serían diferentes. Tocaba reasignar tareas y repartir responsabilidades. Tuvimos una reunión todos los entrenadores de forma virtual para definir el plan de partido y la rotación. Al final hemos conseguido la victoria y eso es lo importante", explicó.

"Los jugadores han sido extremadamente respetuosos. Al final me han entregado el balón del partido y han hecho una minifiesta en el vestuario, han estado muy cariñosos, pero antes y durante el partido han sido profesionales, como se debe ser, porque teníamos que ganar el partido", concluyó.