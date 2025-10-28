El Real Madrid sufre otra remontada a domicilio

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El Real Madrid de baloncesto sumó este martes una nueva derrota a domiculio tras caer por 90-84 contra el Bayern Múnich alemán en el SAP Garden de Múnich en la séptima jornada de la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026, tras otro partido que tenía controlado por una ventaja de 16 puntos que tiraron por la borda en una pobre segunda parte paupérrima con sólo 27 puntos anotados.

Si hace 6 días en Belgrado contra el Maccabi lo que falló fue el segundo cuarto, hoy fue al contrario. Los de Scariolo comenzaron apagados, pero supieron reponerse, imponer su baloncesto en zona defensiva y jugar de manera coral en ataque, para marcharse al descanso con 13 puntos de renta. La distancia presagiaba que, esta vez sí, llegaría la primera victoria lejos de Madrid, pero el dúo canadiense formado por Isiaha Mike (29 puntos y 7 rebotes) y el ex Xavier Rathan-Mayes (14) no lo permitieron.

Nada más lejos de la realidad. El equipo blanco salió dormido del vestuario y los bávaros comenzaron a recortar la desventaja. El aumento en la intensidad defensiva de los de Gordon Herbert anuló totalmente a un Walter Tavares que había sido el más destacado en la primera mitad, y el conjunto madrileño acabó totalmente desesperado con los triples. La versión que ofreció durante el segundo cuarto también se evaporó y al final no quedó nada a lo que agarrarse salvo Trey Lyles (20 y 6) y Théo Maledon (15).

La mejor noticia para los alemanes llegó antes de iniciar el encuentro, con la recuperación del pívot germano Johannes Voigtmann, que llevaba 2 meses de baja tras lesionarse la rodilla en el Eurobasket con Alemania. Directo al quinteto inicial, el exjugador de Baskonia fue el más destacado del comienzo de partido, con un triple, dos rebotes y una asistencia que contribuyeron al 10-0 de parcial inicial.

Tras el primer tiempo muerto, el Real Madrid se asentó y equilibró el marcador, con muy buenos minutos de Trey Lyles y Théo Maledon y un parcial de 8-19 que volteó el marcador, aunque el Bayern acabó por delante un primer parcial que dio paso a un segundo más de color madridista.

El Real Madrid mejoró en los dos lados de la cancha y pudo controlar el choque, sólo replicado por Mike y con la mala noticia para los locales de la expulsión por dos técnicas de Leon Kratzer por dos faltas antideportivas cuando llevaba solamente 2 minutos y medio en pista. Este momento de zozobra lo aprovecharon los de Scariolo para meter la primera gran diferencia en el choque (39-55), con Tavares como referente, que se convirtió en el dueño de la zona. Al descanso, 13 puntos y la obligación de no venirse abajo como ante el Maccabi o el Baskonia en Liga Endesa.

RATHAN-MAYES APLICA LA LEY DEL EX

Sin embargo, el equipo bávaro volvió a encomendarse a Mike, que con 8 puntos en el inicio de la segunda parte consiguió reducir la desventaja a un solo tiro (57-60) tras un inicio de cuarto donde solo Maledon fue capaz de sumar puntos al casillero madridista, con un 2+1 en una penetración. Al equipo visitante se le apagó la luz en el tercer parcial, falló triples y canastas de todos los colores y dejó de encontrar a Tavares en la zona.

A los blancos no les salía nada y las dos últimas jugadas del cuarto fueron un fiel reflejo de la impotencia del equipo. Una pérdida de Usman Garuba tras capturar un rebote defensivo le regaló dos puntos a Kamar Baldwin y un triple sobre la bocina de Deck hizo la corbata y acabó saliéndose de dentro, dejando por delante a los locales (69-67).

El último cuarto tuvo como protagonista el exmadridista Xavier Rathan-Mayes, encargado de poner a los suyos con la decena de ventaja (82-72) pese a los esfuerzos de Maledon y Lyles. Los pupilos de Herbert consiguieron colapsar su zona, anulando a Tavares, y el Real Madrid se vio obligado a lanzar desde fuera una y otra vez, con solo dos aciertos, uno de Campazzo y otro de Lyles.

A los de Scariolo no les quedó más remedio que subir la intensidad en defensa los últimos minutos, y los puntos que iban arañando a base de tiros libres les valieron para no irse del partido, aunque de forma insuficiente porque al Bayern no le tembló el pulso y supo gestionar su ventaja para dejar al once veces campeón de Europa con un preocupante 3-4 de balance en la Euroliga.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: Bayern, 90 - REAL MADRID, 84 (44-57, al descanso).

--EQUIPOS.

BAYERN: Jovic (8), Obst (5), Lucic (4), Mike (29) y Voigtmann (3) --quinteto inicial-- Baldwin (10), Rathan-Mayes (14), Jessup (7), Kratzer (-), Gabriel (-) y Da Silva (10).

REAL MADRID: Maledon (15), Abalde (6), Lyles (20), Hezonja (7) y Tavares (13) --quinteto inicial--; Llull (3), Okeke (3), Krämer (-), Campazzo (8), Deck (5) y Garuba (4).

--PARCIALES: 27-25, 17-32, 25-10 y 21-17.

--ÁRBITROS: Belosevic, Dragojevic y Vilius. Eliminaron a Leon Kratzer, del Bayern.

--PABELLÓN: SAP Garden.