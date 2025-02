Scariolo: "España ha respetado su identidad"

El técnico confesó que siguen de "manera casi obsesiva" a los jóvenes sin olvidar a los que "han dado mucho a la selección"

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de baloncesto, Sergio Scariolo, felicitó a sus jugadores por "el esfuerzo" en una ventana complicada con muchas caras nuevas, tras la victoria ante Bélgica respetando la "identidad" de la selección, al tiempo que recordó que hay muchos jugadores por delante sin perder de vista a los jóvenes.

"Quiero felicitar a todos los jugadores de esta ventana, el esfuerzo fue increíble. Hemos dado la imagen de un equipo unido, generoso. Cada uno dio todo, el resultado final es que fuimos competitivos y con una imagen prometedora", dijo en rueda de prensa.

El preparador italiano se quedó con la reacción en el segundo tiempo, para cerrar con una imagen competitiva la fase de clasificación para el Eurobasket. "Empezamos con muy malos porcentajes, sabemos que tenemos limitaciones y margen de mejora, pero si la defensa crea ataques como en la segunda parte, pasan cosas. Si no tenemos mucho talento hay que encontrar la manera de anotar. Un partido defensivamente sobresaliente", afirmó.

"El resultado no era lo más importante pero queremos competir y ganar siempre, terminamos segundos en el grupo, que es nuestro ranking. Sacamos conclusiones positivas, de lo que nos falta, dar vueltas a cómo mejorar", añadió.

Por otro lado, Scariolo valoró las novedades de la selección pero recordó que hay otros jugadores con peso ganado que estarán este verano en el torneo continental. "La juventud tiene que traer energía, tienen talento pero tienen que madurar. El proceso es empezar a tener protagonismo en el campo, se lo están mereciendo. El siguiente paso es convertirse en referentes de sus clubes, confianza en los momentos importantes", explicó

"Tenemos que ser realistas, ese punto está todavía lejos. Tenemos otros jugadores que en estos momentos están trabajando con seriedad, que ya han dado mucho a la selección, a los que hay que respetar, sobre todo a los que muestran más compromiso. No perder de vista el cambio de estatus en sus clubes, pero no anticiparse para no hacerles un flaco favor poniendo presión. Les seguimos de una manera casi obsesiva, hacemos un seguimiento detallado, estamos en buen camino pero es largo todavía", añadió.

Por último, el seleccionador nacional agradeció el apoyo de León, afición que entendió "las dificultades del partido" en la primera parte y disfrutó con la reacción en la segunda. "Ha respondido bien a la aceleración del equipo, todo el mundo ha dado el 100%. España ha respetado su identidad y su tradición de ser un equipo competitivo", terminó.