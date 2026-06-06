Scariolo y su futuro: "Tengo tres años de contrato, es una pregunta para el club"

Sergio Scariolo, Real Madrid - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, apuntó que la pregunta sobre su futuro es para el club, porque él tiene "tres años de contrato", y reconoció que el balance de los últimos partidos "es negativo", tras caer este sábado en el tercer duelo de cuartos de final de la Liga Endesa contra La Laguna Tenerife.

"No es una pregunta para mí, yo tengo tres años de contrato y esta es una pregunta para el club", dijo el preparador italiano en rueda de prensa, al ser preguntado por su futuro tras un primer año en el banquillo blanco sin títulos y después de la sorpresiva derrota en el Movistar Arena de la capital contra el equipo canario.

Scariolo repasó la temporada, positiva hasta la 'Final Four' de la Euroliga, donde perdieron la final contra el Olympiacos, y un tramo último de Liga Endesa con derrotas hasta el adiós inesperado en cuartos cuando llegaban como claros favoritos a pesar de las lesiones de Edy Tavares, Alex Len y Usman Garuba.

"Un balance muy bueno hasta el momento de las lesiones, hasta la 'Final Four'. Dominando la temporada regular de la Liga, llegando a la final de la Euroliga, las dos competiciones más importantes. Con el lunar de la derrota en la final de la Copa del Rey, pero también hay que llegar, que no se llega por decreto", apuntó.

"Y, a partir de ahí, un balance negativo. Desde la 'Final Four' hasta hoy, un balance negativo. Aprendes del trabajo, de ser el mejor equipo de la temporada regular y el segundo en Europa, pero también que la vida es así, tienes tres golpes seguidos, te cambia la perspectiva. A veces consigues de alguna manera, por arte de magia, arreglarlo, no lo hemos conseguido", añadió.

Por otro lado, Scariolo reconoció que no consiguió el éxito esperado. "Como entrenador soy el primero que tiene que reconocer que no lo he conseguido, pero las cosas que tienes que aprender las vas analizando con más tiempo y distancia", terminó.