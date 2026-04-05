Scariolo: "No sé qué decisión tomará Hezonja"

Archivo - Mario Hezonja y Sergio Scariolo - Europa Press/Contacto/Oscar Manuel Sanchez

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, confesó que Mario Hezonja "tiene una salida NBA" y no sabe "qué decisión tomará", pero su obligación es centrarse en la competición abierta de esta temporada, que entra en su momento decisivo.

"Todo el mundo es un profesional. Mario (Hezonja) tiene una salida NBA en un momento dado del verano y todo el mundo es consciente de ello", afirmó el técnico blanco en rueda de prensa este domingo en el Movistar Arena, después del triunfo en Liga Endesa contra el MoraBanc Andorra.

El preparador de los blancos fue preguntado por los rumores de NBA en un Hezonja que hace una década ya hizo carrera en la NBA. "Está haciendo muy buena temporada, no sé qué decisión tomará", apuntó, confiando en su rendimiento de cara a los títulos en juego de Liga Endesa y Euroliga.

"En estos momentos estamos muy centrados en el presente. Hay un club que tiene trabajo constantemente durante el año y por supuesto en el verano, para construir el equipo. Es una pregunta más para el club, yo me centro en la competición", terminó.