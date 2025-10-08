Scariolo: "El objetivo es ganar, pero dentro de nuestros parámetros y sin ninguna prisa"

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Sergio Scariolo, ha comentado este miércoles que el objetivo del equipo siempre es del "ganar" pero que deben hacerlo dentro de sus "parámetros" y sin tomar "decisiones precipitadas" porque considera que si te sales de ellos sueles acabar "perdiendo y jodido" por no haber hecho lo correcto para "construir un equipo".

"Tengo que preparar al equipo para ganar y el objetivo es ganar, pero dentro de nuestros parámetros. Si intentas ganar saliendo de los parámetros que tienes ahora, acabarás perdiendo y jodido porque no has hecho lo adecuado para construir un equipo. No tengo ninguna prisa, no vamos a tomar decisiones precipitadas porque cuando la hemos tomado no nos ha ido bien. No vamos a acelerar nada. Tenemos que ser coherentes", afirmó el entrenador del Real Madrid en la rueda de prensa previa a la tercera jornada de la Euroliga en la que se enfrentan al Asvel.

Scariolo señaló que el equipo francés será un rival "exigente" que está jugando "con mucha eficacia" y es "muy atlético, con capacidad de tiro en muchas posiciones y con experiencia". "Todos los partidos de Euroliga son exigentes, y en el momento en que tú no lo piensas es el momento en que pones la base para perder un partido que igual lamentarás cuando sea el momento de las cuentas finales", razonó.

El preparador de Brescia destacó la importancia de tener un tercer partido consecutivo como local para que la afición pueda "disfrutar con el equipo". "Es importante que se vaya generando el vínculo entre afición y equipo, y para esto, los partidos de casa son muy importantes", añadió.

En cuanto a la situación del equipo, que contará con las bajas de Usman Garuba, Théo Maledon y Gabriele Procida, la catalogó como de "emergencia física" por el número de jugadores que "no están para jugar". Pese a ello, el ex seleccionador español espera hacer un partido "de alto nivel" dentro de lo que les permite "este momento de la temporada".

"La ausencia de Maledon tiene un impacto grande, pero a la vez ha sido una oportunidad para que Andrés Feliz siga afianzándose en esa mejora que tuvo en la última parte de la temporada pasada. La ausencia de Garuba es una oportunidad para que Bruno Fernando siga progresando y para que Izan Almansa pueda coger la oportunidad que se le presente, como hizo el domingo pasado", reflexionó sobre el lado 'positivo' de estas ausencias.

Por último, Scariolo analizó la exigencia de la Euroliga: "Hay un número más alto que nunca de equipos candidatos. En estos últimos dos años el nivel técnico y físico de la Euroliga ha despegado de una manera brutal. Todos los equipos que han entrado han sido equipos de alto nivel, de potencial de 'playoff' y potencial 'Final Four', y eso nunca había pasado antes. Y esto suma mucho valor y dificultad a la competición".