Scariolo: "Este partido nos viene bien para ir curtiéndonos"

Publicado 02/09/2019 20:03:36 CET

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de baloncesto, Sergio Scariolo, ha asegurado que el partido de este lunes, con victoria ante Puerto Rico (63-73), les viene "bien" para ir curtiéndose y para entender "como hay que jugar" en el Mundial de China, y ha destacado el "rol de liderazgo" de Marc Gasol, uno de los "puntos de referencia".

"Nos viene bien para ir curtiéndonos dentro del arbitraje permitido y para entender cómo hay que jugar cuando nos enfrentamos a este tipo de rival. Quiero felicitar a Puerto Rico porque ha jugado un partido con muchísima intensidad y también con momentos de talento en el uno contra uno; sabíamos que es muy difícil de contener", explicó tras el duelo.

A pesar de las dificultades, el técnico italiano se mostró contento con la reacción del equipo. "Valoro positivamente el hecho de que en un día en que hemos construido muchísimos tiros abiertos y no hemos metido casi ninguno hemos metido más puntos que ayer. No hemos perdido la confianza de buscar otras forma de atacar. También hemos fallado algún tiro libre más de la cuenta, pero es muy difícil cuando las defensas se cierran tanto y te conceden tiros muy abiertos, que meteremos con porcentajes mucho más altos", manifestó.

"En la segunda parte hemos jugado un excelente partido defensivo, hemos mantenido el porcentaje de tiros muy bajos y eso nos ha permitido ganar contra jugadores muy atípicos y atléticos. Un partido como el de hoy nos viene muy bien para que sumen todos los jugadores que no han jugado hasta ahora partidos con un rol importante en el equipo, que son el 70 por ciento", añadió.

Además, Scariolo incidió en que es "fundamental encontrar situaciones de ventaja", aunque "no son muchísimas". "Pero una vez que se crean la grandísima mayoría de los tiros estuvieron bien tirados hoy, pero no han entrado", apuntó. "Estamos todos en fase rodaje, no creo que sea correcto incidir demasiado en el arbitraje, aunque el nivel de contacto es muy alto", indicó.

Por último, alabó el encuentro de Marc Gasol. "Marc es un punto de referencia y es uno de los pocos jugadores que tienen experiencia. Está acostumbrado a tener un rol de liderazgo en competiciones de este tipo (...) Nos está asegurando con consistencia. Hoy ha sido importante porque también ha generado mucho juego", concluyó.