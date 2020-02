Scariolo: "Las pérdidas nos han matado"

Publicado 23/02/2020 22:22:01 CET

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de baloncesto, Sergio Scariolo, dio mérito a Polonia en la derrota de España este domingo en el segundo encuentro de clasificación para el Eurobasket 2021, un equipo muy parecido al que hizo cuartos de final en el pasado Mundial, al tiempo que reconoció que les lastraron "pérdidas" y fallos en defensa.

"Sabíamos que son un buen equipo, hicieron un gran Mundial. No tengo queja de mis jugadores. Creo que jugamos muy buena primera mitad, perdimos un poco de vista el partido y entramos en pérdidas y errores en defensa, que les dejaron anotar fácil", dijo en rueda de prensa después del 69-80 en el Príncipe Felipe de Zaragoza.

Scariolo destacó el grupo polaco, más conjuntado que una convocatoria española muy novedosa con respecto al equipo que ganó el Mundial. "Hemos jugado un buen primer tiempo. Hemos perdido muchos balones, las pérdidas nos han matado", afirmó.

"No hemos tenido un acierto especial, pero entre las pérdidas y algún despiste defensivo que le han dado canastas fáciles nos ha puesto las cosas complicadas. Hemos intentado muchas cosas, cuando el rival es mejor y más fuerte, y es un rival que juega cuartos de final de un Mundial y cambia solo dos jugadores", añadió.

Además, Scariolo lamentó la lesión de Santi Yusta y, a la espera de pruebas, confía en que no tenga nada grave. "Es mejor esperar que lleguen los resultados y esperar que no sea una cosas grave. Estamos tristes por él y esperamos que no sea nada grave", finalizó.