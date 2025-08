Scariolo: "Nuestro perímetro está en plena reconstrucción"

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de baloncesto, Sergio Scariolo, reconoció este lunes que uno de los primeros problemas que ha detectado durante esta primera semana de entrenamientos de cara al Eurobasket es que "el perímetro está en plena reconstrucción" y recalcó que deben "trabajar a fondo para encontrar una armonía y un conocimiento recíproco de las características" de un equipo con jugadores veteranos y muchos jóvenes, mientras que admitió que deben "progresar más" para decidir los tres descartes.

"Nuestro perímetro está en plena reconstrucción. Está claro que el juego interior tiene más experiencia, pero nuestro perímetro tiene mucha menos. Lo asumimos y sabemos que es un camino largo, pero por algo tenemos que empezar y vamos a ver cómo se encontrarán las dificultades y lo que podemos hacer para ayudar a los jugadores con menos experiencia", aseguró Scariolo a los medios tras el entrenamiento en el Centro Deportivo Municipal Triángulo de Oro (Madrid).

El italiano considera que, para paliar esta falta de experiencia, los más veteranos "tienen que ir al cien por cien para compensar algunas lagunas" que el equipo pueda tener. "El equipo ha tenido una actitud buena, con mucha energía, con muchas ganas de empezar a conjuntarnos. Hay muchos jugadores jóvenes y tenemos que trabajar a fondo para encontrar una armonía, una cohesión y un conocimiento recíproco de las características de cada uno", expuso.

A pesar de esto, la selección española también tiene otras "materias" en las que está más adelantado. "La primera semana siempre es, sobre todo, físico, de estar en forma, de poder conseguir que los jugadores superen el mes de descanso sin lesiones y poder empezar a competir, porque eso también mentalmente es un poco lo que se busca, poder tener partidos y que los jugadores también entren en ritmo competitivo", continuó el seleccionador español.

Scariolo todavía no tiene decidida la lista final para el Eurobasket, que arranca el 27 de agosto. "Hay muchos factores en el juego y tenemos muchas opciones en la cabeza, pero no puedo decir que me haya decantado por alguno. Todavía tenemos que progresar un poco más", afirmó al respecto.

El de Brescia también hizo referencia a la victoria de la selección en el Europeo Sub-18 tras vencer a Francia por 82-81 con un triple de Guillermo del Pino en el último segundo. "Ha sido un gran campeonato, han jugado muy bien, cuando han podido arrasar al rival lo han hecho y cuando han tenido que sufrir, como el domingo, lo han sabido hacer", destacó de "una generación de talento, que tiene jugadores en muchas posiciones".

"Me alegro mucho por el entrenador porque ha sido nuestra apuesta de promoverlo por primera vez como primer técnico, tras años de asistente, y ha salido muy bien. No tenía duda porque conozco muy bien a Marco Justo, pero me alegro especialmente por él", agregó el preparador italiano.

Este celebró la "sensación de continuidad personal y técnico-táctica" que se están dando en las categorías inferiores ya que "las últimas jugadas han sido situaciones" que se comparten en el organigrama de la Federación Española de Baloncesto (FEB) y que "realmente cohesionan un poco la sensación de ser parte del mismo grupo".

En este sentido, el futuro entrenador del Real Madrid dijo que echará "mucho de menos el grandísimo trabajo de coordinación de cantera" que se hace en España porque ha sido una labor a la que se ha "dedicado mucho durante años" y que le ha dado "muchísimas satisfacciones y gratificaciones de todo tipo". "Toca pasar página, lo seguirán haciendo muy bien, de momento felicitar a todos y alegrarnos porque remontar ocho puntos en 40 segundos a un rival tan fuerte como Francia, tiene mucho mérito", recalcó.

VALORA POSITIVAMENTE LA NUEVA LIGA U

Además, el seleccionador también habló sobre la marcha del talento joven español a las universidades de Estados Unidos. "Es importante que vayan y jueguen. Yo estoy encantado si juegan, da igual aquí, allí, en China o en Australia. Lo importante es que jueguen, entrenen bien y tengan gente que les entrene bien y que le interesa su desarrollo y no solo su explotación", expresó.

"A mí lo único que me preocupa en todo esto es que los clubes que forman puedan tener una compensación. Primero nos rascamos el bolsillo nosotros y creamos nuestro propio fondo para ayudarnos, porque un día me toca a mí, el otro te toca a ti de perder un jugador y tenemos que sacrificar algunos recursos para que los clubes que pierden jugadores tengan una recompensa de alguna manera", continuó Scariolo, hablando también de la importancia que tiene la contribución de "los estamentos" para "mantener recursos" para la formación.

Por último, el técnico italiano también valoró la Liga U, creada para jugadores Sub-22, como "una idea que no puede considerarse como una respuesta" al sistema universitario americano, ya que "los jugadores que recibirán grandes ofertas por parte de la NCAA se irán".

"Esto es para los jugadores que se mantienen en esta zona, los famosos cupos que sirven para completar las plantillas, y que los más veteranos vayan a jugar en las competiciones FEB, y los más jóvenes suban al primer equipo y tengan su competición", detalló.

Scariolo apuntó que "la idea" de esta competición había sido suya, pero que ha sido "por supuesto fantásticamente llevada a cabo por la FEB, acb (Asociación de Clubes de Baloncesto) y Consejo Superior de Deporte". "Esto es para ampliar un poco la posibilidad de los jugadores de seguir estando en clubes, que entrenen todos los días con entrenadores de alto nivel, que tengan recursos, gimnasios, horas de pabellón... Esto es el espíritu de la competición mundial", concluyó.