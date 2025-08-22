Scariolo se queda con los 12 jugadores sanos para su lista definitiva del Eurobasket

Sin el también lesionado Alberto Díaz, sí se ha recuperado a tiempo Mario Saint-Supéry

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Baloncesto (FEB) ha anunciado este viernes la lista definitiva de su seleccionador masculino, Sergio Scariolo, con los 12 hombres que disputarán el inminente Eurobasket, sin haberse hecho descartes de última hora porque se ha quedado la docena de jugadores sanos.

"Por primera vez en mi etapa como seleccionador no tengo que hacer descartes. No digo que lo agradezca porque siempre es un mal momento, un momento muy triste, pero esta vez no me toca. Alberto no llegará y le agradecemos, como a los que han estado antes y no han podido estar hasta el final, el esfuerzo y la presencia aunque fuera desde la línea de la banda durante los entrenamientos, los partidos, etc.", aludió Scariolo al base Alberto Díaz y al resto de lesionados durante estas semanas.

"Iremos obviamente al campeonato tocando madera para que no pase nada más, de momento con los 12 jugadores que ya quedan de los 15 que habíamos convocado", confirmó el todavía seleccionador de España, que afrontará este verano su último Eurobasket dirigiendo a 'La Familia' para iniciar después otra etapa como entrenador del Real Madrid.

Así, su convocatoria definitiva para el Campeonato de Europa está formada por Sergio de Larrea, Mario Saint-Supéry, Darío Brizuela, Xabi López-Arostegui, Santi Yusta, Josep Puerto, Joel Parra, Juancho Hernangómez, Willy Hernangómez, Jaime Pradilla, Santi Aldama y Yankuba Sima.