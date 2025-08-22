Scariolo: "Estamos en el mejor punto posible considerando nuestra realidad e identidad"

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El todavía seleccionador español masculino de baloncesto, Sergio Scariolo, ha señalado que sus pupilos están "en el mejor punto posible" teniendo en cuenta su "realidad e identidad" de cara al Eurobasket, tras una fase preparatoria llena de lesionados y con varias derrotas, como la de este jueves por 105-106 contra Alemania en el Movistar Arena.

"Estamos en el mejor punto posible considerando todo lo que nos ha pasado y considerando nuestra realidad e identidad", afirmó Scariolo en la rueda de prensa posterior el encuentro. "Creo que hemos dado la cara hasta el final. Nos ha faltado un puntito, que puede ser un tiro libre, una pérdida, un rebote perdido...", enumeró el entreandor italiano.

"Son detallitos que no pueden ocultar la cosa más importante, que este equipo realmente compite más allá de lo humanamente previsible. Siempre está ahí y me sorprende a mí mismo, que los entreno, llevo 15 años entrenándolos y están ahí. Pero bueno, ahora dentro de dos días tenemos otra batalla", se refirió al otro duelo ante los germanos.

"Igual con lo de hoy entramos en los 10, pasamos de 11 a 10 gracias a este partido", valoró el ranking de predicciones. "No me interesa mucho, hay parámetros objetivos. Digo siempre que estas valoraciones las hacen sumando el nombre, la reputación individual de los jugadores. Pero cada año luego al final España tiene un plus cuantificable como X% que añade a la suma de los valores individuales un valor de equipo por su cohesión, por su competitividad, por su conocimiento del juego, por factores colectivos que son intangibles", explicó Scariolo.

"Yo entiendo que los que leen los 'rosters' dicen: 'Estos aquí, estos ahí'. Pero luego hay algo más y que luego tenemos buenos jugadores, muy buenos jugadores. Así que yo creo que competiremos y veremos hasta dónde podremos llegar", ahondó el seleccionador español sobre esa predicción.

"Tenemos obviamente jóvenes que vienen desde atrás y que tendrán su momento. Es un puesto en el que tenemos un futuro brutal, Juan Núñez que no está y con otros jugadores, Rafa Villar, Carlos Alocén cuando se recupere. Así que tenemos un fantástico futuro no solo en el puesto de base, sino en todo el equipo. Pero ahora tenemos que sufrir un poquito y apretar un poco los dientes y confiar en ayudarles y confiar en ellos. Intentaremos manipular un poco el juego para conseguir que todos juntos podamos hacer un buen baloncesto en los dos lados de la cancha", dijo.

Luego destacó el apoyo del madrileño Movistar Arena, que será su casa en cuanto coja las riendas del Real Madrid. "Realmente es una atmósfera fantástica. Siempre la hemos vivido y han sido siempre partidos en los que el equipo ha contracambiado a la afición con buenos partidos, emocionantes, con buenas jugadas y contra grandes rivales también. Así que fantástico el momento de Sergi", hizo alusió al homenaje a Llull.

"Muy agradecido obviamente por mi momento, aunque como sabéis no me gusta hablar mucho de reconocimientos personales, pero tengo que ser agradecido a la federación que me ha soportado durante 15 años, a todos los que han trabajado conmigo, a los jugadores y a esta gran afición. Que, por qué no decirlo, espero que sea igual de calurosa y de entregada dentro de unas cuantas semanas, esperemos que sea lo más tarde posible, por lo que se refiere a mí", habló sobre su futura etapa como merengue.

Mientras, reveló cómo lidiar con el inicio del Eurobasket pese a los percances. "Se afronta pensando a los que están y no pensando a los lesionados. Los lesionados son parte de nuestra familia y hasta que no salen del grupo son parte de nuestro equipo también. Pero en el momento en que lamentablemente no pueden estar, tenemos que concentrar nuestra atención y nuestra energía para los que están, obviamente", aseveró.

"Es lo que siempre hemos hecho, lo que siempre haremos. Yo creo que la afición no puede no estar contenta como siempre con la actitud del equipo, no puede no estar contenta con la sensación de llegar siempre a rascar el límite de todo lo que hasta dónde podemos llegar", recalco.

"Esperemos mantener este compromiso y esta capacidad de darlo todo, independientemente que al final se pueda ganar o perder. Pero cuando no pierdes la cara al partido y compites hasta el último segundo, puedes irte así un poco disgustado, pero también orgulloso", concluyó Scariolo.