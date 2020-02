Scariolo renuncia al 'All Star' para preparar la 'ventana' con España

Publicado 07/02/2020 10:34:06 CET

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español y técnico asistente de Toronto Raptors, Sergio Scariolo, ha renunciado a participar en el 'All Star' de la NBA, que se disputará la semana que viene en Chicago, para preparar con tiempo el inicio de las 'ventanas' de clasificación para el Eurobasket 2021.

"No podré estar en el 'All Star' con mis compañeros del cuerpo técnico de los Raptors debido a la dificultad de compatibilizarlo con mi compromiso con la selección española. Obviamente, estoy decepcionado por no poder compartir momentos muy divertidos con Nick, Adrian, Nate y el resto del staff, pero a la vez estoy muy orgulloso de lo que hemos conseguido en esta primera parte de la temporada y estoy seguro de que nos representarán bien", anunció Scariolo en las redes sociales.

El técnico se mostró "agradecido a la Federación Española de Baloncesto y a su presidente" Jorge Garbajosa por haberle "puesto todas las facilidades posibles para que pudiera acudir" a este fin de semana de las estrellas. "Miro con ilusión a nuestros próximos compromisos en la preparación del Eurobasket 2021", añadió.

La selección española, clasificada para los Juegos Olímpicos de Tokio como vigente campeona mundial, iniciará su camino hacia el Eurobasket 2021 con los partidos clasificatorios frente a Rumanía (20 febrero en Cluj Napoca) y Polonia (23 febrero en Zaragoza). Israel será su otro rival en noviembre, cuando se disputará la segunda 'ventana'.