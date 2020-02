Scariolo: "La selección española ha demostrado valores de grandísimo calado social"

Publicado 16/02/2020 17:44:22 CET

Gracias a su oro en el Mundial del 2019, compite por un premio Laureus

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de baloncesto masculino, Sergio Scariolo, ha destacado los "valores de grandísimo calado" que su equipo demuestra en cada competición, de índole "social incluso", lo que además le ha valido para estar nominado en una de las principales categorías de los Premios Laureus.

"La selección ha demostrado valores de grandísimo calado, social incluso", ha comentado Scariolo en una entrevista con la organización de los Laureus. Así, ha elogiado de sus pupilos "la capacidad de saber esperar el momento adecuado y no tener ansiedad de éxito", así como "la capacidad de saber caer y levantarse apoyándose uno en otro".

Igualmente, el técnico italiano ha subrayado la capacidad "de saber sobreponerse a ausencias y problemas de cualquier tipo" durante el Campeonato del Mundo del pasado año, que España acabó conquistando al "mantener confianza y fe en la posibilidad de hacer algo bueno".

También ha resaltado "la capacidad de jugar de una forma intensa, dura deportivamente hablando, pero siempre extremadamente respetuosa con el rival y con el juego...". "Evidentemente hay muchísimos valores que van más allá de lo que es el mero hecho deportivo, ha añadido.

Su selección está nominada para el premio Laureus al Mejor Equipo del Año, tras conquistar su segundo Mundial de la FIBA. Tendrá como rivales a los Toronto Raptors, primer equipo canadiense en ganar la NBA; a la selección de fútbol estadounidense, que ganó el Mundial femenino; al Liverpool FC, campeón de la Champions League; a la escudería Mercedes AMG Petronas, ganadora del Mundial de constructores en la Fórmula 1; y a la selección de rugby de Sudáfrica, campeona del Mundial.

Sobre el oro obtenido en el Mundial del 2019, Scariolo ha explicado su trasfondo. "Es un título importantísimo, que ha tenido un valor tremendo por las circunstancias en las que lo hemos conseguido y la repercusión que ha tenido. Pero, honestamente, me cuesta hacer un ranking de títulos y poner a uno por delante de otros. Desde luego es el más reciente, y el impacto aún lo sentimos todos", ha admitido.

Mientras, ha asegurado que su plantel de jugadores en la selección "entiende los roles" y es "muy disciplinado hacia los entrenadores" en cada faceta. "Tiene un gran compañerismo a la hora de ayudar a un compañero que está en un momento complicado y a los jóvenes a adquirir pronto experiencia en momentos de competición importantes, de máxima presión. Realmente es un vestuario en el que es raro que un jugador se sienta incómodo", ha dicho al respecto.

Scariolo se encuentra nominado por un doble motivo, a razón de ser uno de los entrenadores asistentes en los Toronto Raptors. "Para mí es una satisfacción tremenda haber vivido este año increíble, con dos títulos mundiales en un margen estrecho de tiempo", ha aseverado.

"Solo puedo estar agradecido a quienes me han ayudado y permitido que fuera posible. Sé que esto le ha pasado sólo a un entrenador y hay muchísimos grandes entrenadores que no han podido disfrutar de ello, por eso me siento por supuesto orgulloso, agradecido y afortunado", ha explicado.

"La selección española es ya desde hace años una referencia importantísima en el deporte mundial y no solo en baloncesto. Medir la importancia de los equipos en función de los éxitos conseguidos en los últimos años no sé si es un baremo absoluto, pero nos pondría muy por encima de muchísimos equipos que han competido durante estos años. Pero al mismo tiempo, todos los que hemos ganado sabemos lo difícil que eso y el respeto que merecen todos los que lo han conseguido", ha opinado.

En el historial de la selección española ya brillan los nombres de José Manuel Calderón, Juan Carlos Navarro, Felipe Reyes, Pau Gasol... "Han sido quienes han construido un antes y un después en el baloncesto español", ha señalado Scariolo, mentor deportivo de casi todos ellos.

"Han sabido no solo coincidir en el talento sino en la mentalidad ganadora, en no conformarse con conseguir algo bueno sino intentar hacer algo grande, en no conformarse con haber hecho algo grande sino el querer repetir y hacerlo más grande incluso", ha proseguido.

"Han sido no solo para el baloncesto español, sino para todo el deporte español, un punto de inflexión; la competitividad con la que los deportistas españoles afrontaban y afrontan las competiciones, su ambición, su capacidad de ir no sólo a quedar bien sino a intentar realmente ser los mejores", ha argumentado.

Por último, Scariolo ha descrito los Juegos Olímpicos como "una competición superatractiva para cualquier deportista" y en cualquier contexto. "Por el hecho deportivo en sí y por supuesto por el ambiente y la situación especial que conlleva estar en la Villa Olímpica y participar en una manifestación tan importante, con tanta repercusión y en un ambiente de puro deporte en el que hay una comunión de deportistas de todos los deportes, todas las nacionalidades...", ha insistido.

"Yo he tenido la oportunidad de vivirlo dos veces y todo esto me parece ya un motivo 'per se' para querer estar ahí. Por supuesto, hemos tenido la capacidad de ganar una medalla en los tres últimos Juegos Olímpicos consecutivos y sería grandioso conseguir otra. Sabemos que esta vez será más complicado que nunca, pero nos hemos criado en la humildad pero al mismo tiempo en la ambición y en el desafío", ha zanjado.