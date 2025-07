Scariolo: "Esta ha sido mi familia, las razones de mi marcha ya las comentaré"

El seleccionador nacional más laureado de la historia anuncia su marcha tras el Eurobasket de este verano

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de baloncesto, Sergio Scariolo, afirmó que explicará las "razones" de su renuncia al cargo tras la disputa del Eurobasket de este verano, y celebró que ha sentido el equipo nacional como una "familia" en la que ha logrado un Mundial, cuatro Eurobaskets y una plata y bronce olímpicos, entre otros logros.

"La decisión de irme la tomé hace dos días y todo ha sido muy convulso, aunque la Federación Española de Baloncesto (FEB) era consciente del proceso de reflexión en todo momento, sin escuchar las estupideces que se dicen en los medios de comunicación", comentó Sergio Scariolo en la rueda de prensa posterior al anuncio de los 15 jugadores convocados para la preparación del Eurobasket.

Scariolo explicó que el lunes por la noche tomó la decisión de dejar el banquillo nacional y se la comunicó a la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar. "Las razones de mi marcha ya las comentaré, ahora la noticia es que es mi último torneo", indicó el técnico italiano, quien aseguró que tiene "mucha ilusión" por el Eurobasket.

Respecto a los rivales en la primera fase del torneo continental, Georgia, Chipre, Grecia, Bosnia-Hezergovina e Italia, Scariolo comentó que, salvo Chipre, "cualquiera" les puede ganar. "Es el grupo de la muerte, otra vez, aunque siempre nos hemos llevado sorpresas y hemos sido capaces de rendir por encima de las previsiones", apuntó.

Cuestionado por los objetivos que se marca para su último torneo con la selección, el entrenador más laureado del baloncesto español comentó que "los ránkings" van a poner a España muy lejos de la lucha por las medallas, aunque esto no va "a sorprender", ya que nunca "ha condicionado" la forma de preparar los campeonatos.

"El objetivo es ganar el siguiente partido y pasar la primera fase. Nosotros vamos a estar a lo nuestro y no tenemos ninguna presión. Nuestro ADN es el de competir siempre. Somos conscientes de la dimensión que tenemos y pretendemos fingir que no miramos a la realidad. Las previsiones no nos van a desmotivar", señaló.

Sobre la defensa del título, el seleccionador nacional subrayó que es una cuestión que se puede calibrar "cuando se trata del mismo equipo que juega contra los mismos rivales". "Pero ahora estamos muy lejos de todos estos componentes. Nosotros empezamos de cero, al igual que los grandes rivales y vamos a intentar hacer lo mejor para que el aficionado se sienta orgulloso", explicó.

Scariolo dejó claro su compromiso con España y con la FEB hasta que deje el cargo. "Esta ha sido mi familia y yo garantizo hasta el final toda la concentración, dedicación y esfuerzo para hacer mi labor de seleccionador de la mejor manera hasta el final", subrayó.

Un jugador que parte como baluarte de esta selección es el base Lorenzo Brown, que ya fue muy importante en la conquista del Eurobasket 2022. El jugador nacionalizado español está en un proceso de cambio de equipo, aunque le ha comunicado a Scariolo su disponibilidad.

"En este momento contamos con él y espero que pueda estar. Esta temporada, al haber jugado menos con su club, está más descansado. Jugó en los Juegos Olímpicos de París contra los mejores defensores de la NBA y esto es algo que hay que saber dimensionar", señaló.

Además, el seleccionador español también hizo referencia al pívot Willy Hernángomez, que ha vivido una temporada complicada en su club. A pesar de ello, tendrá el "rol que se merece" en una posición que cuenta con la sensible baja por motivos personales de Usman Garuba, que "en defensa" le complementa muy bien. "Vamos a buscar formas para compensar todo esto, aunque Willy tendrá el protagonismo que se merecerá y también tenemos a Jaime Pradilla, que ha dado un paso al frente", apuntó.

Por último, el técnico nacido en Italia fue preguntado por el torneo más especial para él y por los jugadores que más le han marcado, aunque dijo que esto era "como elegir entre papá o mamá". "Hay temporadas en las que he sentido que, como equipo, hemos hecho una gran labor, aunque no hayamos ganado nada. El último Eurobasket fue muy inesperado, pero el Mundial de 2019 también, al igual que las medallas olímpicas. Es muy dificil elegir un torneo", aseguró.

Para elegir un jugador, Scariolo sí fue más rotundo. "Pau Gasol es el mejor jugador de la historia del baloncesto español. Nadie está celoso de esta definición y la acepta todo el mundo, aunque he tenido muchos líderes en varias facetas y tenemos muchos jugadores que merecen un espacio en nuestros corazones", finalizó el seleccionador con más medallas de la historia del baloncesto español.