Scariolo: "Ha sido un partido que quedará en la memoria histórica de la Copa"

Sergio Scariolo, Real Madrid - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

VALENCIA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, celebró la victoria en un "partido que quedará en la memoria histórica de la Copa del Rey", contra el Valencia Basket in extremis para llegar a la final del torneo que se está disputando en el Roig Arena.

"Ha sido un partido de los que se quedarán en la memoria histórica de la Copa del Rey. Nos ha costado coger el ritmo del Valencia. Hemos tenido fe hasta el último momento. No ha habido ninguna carambola: buena defensa, buena decisión en ataque y acierto en la buena decisión", dijo en rueda de prensa.

"Siempre hay un punto de suerte, igual que no la hemos tenido muchas veces este año. Con la fe pero también con el acierto de delante y atrás. Hezonja ha estado tremendo en esa capacidad de rematar las situaciones construidas por el equipo. Hay que meterla", añadió, elogiando al croata como decisivo.

Por otro lado, Scariolo también dio mérito al triunfo por superar a un gran rival. "No es fácil su situación, organizas la Copa, tienes un equipazo, han respondido muy bien. Ganarle a un equipo tan bueno tiene doble mérito", afirmó, confiando en hacer una buena final por la experiencia del equipo blanco en estos partidos.

"Es la primera oportunidad de llegar a una final y lo hemos conseguido, no puedes ilusionarte, ni siendo el Real Madrid. El trabajo ha sido bueno pero tienes que ganar un título, y queda mucho camino. Tengo muchos jugadores que han jugado partidos de este tipo de partidos. El bautizo de fuego lo han tenido, los que no han tenido un partido como este", terminó.