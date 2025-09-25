Scottie Pippen: "Puedo ver una gran expansión de la NBA con equipos internacionales, pero debe tener sentido"

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exjugador estadounidense Scottie Pippen ve positivo que la NBA quiera "intentar seguir creciendo" y que por ello haya apostado por aterrizar en Europa, aunque advirtió que esta "gran expansión debe tener sentido", mientras que aseguró que recuerda con cariño su experiencia en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992.

"El baloncesto está creciendo y la NBA va a intentar seguir creciendo. Puedo ver una gran expansión teniendo equipos internacionales, pero tiene que tener sentido, tiene que haber suficientes equipos para que el viaje tenga sentido", advirtió Pippen a los medios tras acudir como invitado al All Star Inclusivo organizado por la Fundación Sanitas y que se celebró este jueves en el Polideportivo Antonio Magariños de Madrid.

Por otro lado, el de Arkansas consideró que en España "el baloncesto es de mucho nivel, muy competitivo a nivel internacional". "Conozco a muchos jugadores de España, como los hermanos Gasol. El baloncesto español es muy bueno", remarcó. De todos modos, guarda buenos recuerdos de un jugador que no es español como el lituano Arvydas Sabonis. "Jugué con él y fue un gran jugador, pude seguir su carrera", apuntó.

Pippen formó parte del primer histórico 'Dream Team' de la NBA que jugó unos Juegos Olímpicos, en Barcelona'92. "Fue un gran momento de mi vida, venir aquí, a Barcelona, después de ganar la NBA y tener la oportunidad de ganar el oro olímpico, fue increíble. Fue mi oportunidad de enseñar el baloncesto a todo el mundo, no sólo yo, sino mis compañeros, fueron tiempos increíbles", confesó.

"Tengo muchos recuerdos de aquellos Juegos. Gané mi primer oro en Barcelona, pasé todo mi verano con muchos deportistas y fue un momento muy bonito en Barcelona", añadió el también campeón olímpico en Atlanta'96, que no duda de que Madrid, "una gran ciudad", puede albergar unos Juegos. "Por qué no, tiene gran gente, agradable. Es un gran lugar y pueden acoger sin duda los Juegos", opinó.

Por último, el ganador de seis anillos reconoció que era "genial tener la oportunidad de ser parte del primer All Star Inclusivo". "Estoy muy contento y ojalá pueda ayudar a dar notoriedad a este deporte", deseó. "Hay mucho margen para mejorar este deporte. Mirad este pabellón, podrían estar jugando en pabellones de miles de personas, no de cientos. Siempre hay espacio para crecer y expandir su deporte y hacerlo más global", sentenció.