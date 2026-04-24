La selección femenina arrancará en Oviedo ante Chequia el camino hacia el Eurobasket 2027

Archivo - Raquel Carrera celebra una canasta con la selección junto a Alba Torrens - FIBA - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto jugará en Oviedo su primer partido de la Fase de Clasificación para el Eurobasket 2027 ante Chequia del próximo 11 de noviembre, gracias al acuerdo que han alcanzado el Ayuntamiento de la ciudad y la Federación Española de Baloncesto (FEB), según confirmó este viernes el organismo federativo.

Este partido corresponde al primero de los tres partidos que la actual subcampeona de Europa en la 'ventana' de noviembre donde también se medirá a domicilio contra Bulgaria (14 de noviembre) y Croacia (17) en un Grupo J donde las dos mejores se clasificarán para el torneo que acogerá Lituania, Bélgica, Finlandia y Suecia.

De este modo, el equipo que dirige Miguel Méndez toma el relevo de la selección masculina, que el pasado mes de marzo jugó en el Palacio de los Deportes de Oviedo su choque ante Ucrania de la fase de clasificación para el Mundobasket de 2027 en Catar.

En total, la del próximo mes de noviembre será la séptima vez que la selección femenina juegue en Oviedo, entre ellas en el PreEuropeo de 1996 y con la actual presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, disputando su primer partido oficial con el combinado nacional.

"Como ya hemos vivido recientemente en Oviedo, sabemos que es una ciudad que respira baloncesto y estamos convencidos de que la Selección va a sentirse arropada desde el primer minuto. Estamos en una etapa muy ilusionante para nuestro baloncesto femenino, con el Mundial de este verano como primer objetivo, pero con muchas más aspiraciones a medio y largo plazo", señaló Aguilar en declaraciones facilitadas por la FEB.

La mandatario recordó que el Eurobasket de 2027 "es una nueva oportunidad para volver a brillar en un torneo internacional". "La fase de clasificación empezará en Oviedo y contamos con el calor de una afición que tendrá la oportunidad de vibrar con la selección y con una asturiana orgullosa de serlo como Iyana Martín", apuntó.

"Quiero agradecerle especialmente al alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, que, como anunció cuando estuvimos jugando en el Palacio de los Deportes con la selección masculina, haya puesto todo de su parte para que nuestra selección femenina pueda venir a mostrar lo mejor de su juego ante los seguidores ovetenses. Estoy seguro de que nuestras jugadoras se sentirán como en casa", sentenció.

Por su parte, Alfredo Canteli Fernández, remarcó que "Oviedo vivirá otro momento histórico, en este caso de la mano de la selección femenina". "Estoy convencido de que, al igual que sucedió en el encuentro de la selección masculina, nuestra ciudad se volcará con el equipo, y que lo llevará en volandas hacia la victoria", aseguró.

El edil dio las gracias a Elisa Aguilar por "su cariño y compromiso" con la ciudad. "Tras el éxito de la masculina, se comprometió a traer un partido oficial de la femenina, y vamos a disfrutar de él el próximo mes de noviembre", recalcó.

"Estoy seguro de que, al igual que sucedió con la selección masculina, Oviedo se va a volcar con el equipo, y estoy convencido de que el empuje de la afición será clave para que la selección consiga la victoria. Hemos demostrado que nuestra ciudad vive el deporte de una forma intensa, y volverá a quedar reflejado en el ambiente que a buen seguro volverá a vivirse en las gradas del Palacio de los Deportes", sentenció.