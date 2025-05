La selección femenina de baloncesto inicia este lunes su concentración para el Eurobasket

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto iniciará este lunes en Madrid su concentración para preparar el Eurobasket que se disputará en Alemania, Italia, República Checa y Grecia del 18 al 29 de junio, marcada por la duda del estado físico de la pívot del Valencia Basket Raquel Carrera.

La jugadora gallega se lesionó el pasado domingo en el partido que dio el título liguero a su equipo ante el Casademont Zaragoza y las pruebas determinaron que sufre un esguince de grado tres en el tobillo izquierdo, el peor de este tipo y que dificulta que pueda estar en la cita.

Sin embargo, en el combinado nacional albergan esperanzas de que pueda estar en el Eurobasket y de momento trabajará con los servicios médicos de la selección en su recuperación. El seleccionador Miguel Méndez ha llamado a Carolina Guerrero, pívot de Spar Girona, para que ayude a la preparación como invitada para paliar esta posible baja en el juego interior, ya mermado por la ausencia también por lesión de la nacionalizada Megan Gustafson.

La lista de convocadas es la formada por Alba Torrens (Valencia Basket), Maite Cazorla (USK Praga), Mariona Ortiz (Casadamont Zaragoza), Andrea Vilaró (Perfumerías Avenida), Paula Ginzo (Hozono Global Jairis), María Araújo (Mersin), Iyana Martín (Perfumerías Avenida), Aina Ayuso (Hozono Global Jairis), Awa Fam y Elena Buenavida (Lointek Gernika Bizkaia), Helena Pueyo (Casademont Zaragoza), Ángela Mataix (BAXI Ferrol) e Irati Etxarri (Lointek Gernika Bizkaia). Txell Alarcón (Hozono Global Jairis) y Noa Morro (BAXI Ferrol) también acudirán como invitadas.

Todas ellas, más el cuerpo técnico, estarán este lunes (12.30) en la presentación oficial del equipo que se llevará a cabo en el centro 'All in One' de CaixaBank de Madrid, acompañados de la presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, del presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, y, por parte de CaixaBank, la directora de Comunicación y Relaciones Institucionales, María Luisa Martínez Gistau, y el director de Estrategia de Comunicación y Patrocinios, Íñigo Roy.

El combinado nacional, actual subcampeón de Europa, partirá el martes para Mallorca donde jugará cuatro partidos amistosos para afinar su puesta a punto en la localidad de Inca, donde se medirá a Grecia e Italia el 30 de mayo y el 1 de junio. Luego volverá a la capital y se marchará a Portugal para jugar un torneo en Viana do Castelo donde se enfrentará a la selección local y Suiza el 10 y el 11 de junio.

El martes 17 de junio, el equipo viajará a Hamburgo (Alemania) donde jugará la Fase de Grupos ante Gran Bretaña (día 19), Alemania (20) y Suecia (22). Si acaba entre los dos primeros pasará directamente a cuartos y viajará a Grecia para disputar la fase final a partir del 23 de junio.