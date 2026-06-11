La selección femenina se clasifica para el Mundial de Baloncesto en Silla de Ruedas

La selección española femenina celebra su clasificación para el Mundial de Canadá de Baloncesto en Silla de Ruedas de 2026 - BSR ESPAÑA

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto en silla de ruedas selló este jueves su clasificación para el Mundial que acogerá la localidad canadiense de Ottawa el próximo mes de septiembre después de ganar con comodidad por 55-12 a Angola en el cruce decisivo del torneo de repesca que acogió el Palacio Multiusos de Guadalajara.

España confirmó los pronósticos y volverá a codearse con las mejores y a seguir cogiendo experiencia internacional en una gran cita como un Campeonato del Mundo. En esta repesca partía con muchas opciones de conseguirlo y así fue, con pleno de victorias, todas ellas muy contundentes, en sus cuatro choques.

Los tres primeros de la fase de grupos ante Tailandia, Argentina y Francia le sirvió al combinado nacional, bronce continental en los tres últimos Europeos, para acabar primero y asegurarse un cruce más sencillo, en el que el ganador se clasificaba para la cita y donde finalmente le tocó en liza una Angola que no tuvo demasiadas opciones.

El equipo africano sólo fue capaz de anotar cuatro puntos entre los tres primeros cuartos y eso permitió a España manejar con facilidad el choque en todo momento, tomándose ya un respiro con el billete certificado en los últimos diez minutos que acabaron con un parcial ganador de 6-8 para las angoleñas.

El seleccionador Víctor Ramos dio muchos minutos a todas sus internacionales, entre las que destacó la joven de 13 años Carmen Hernández, que sumó 10 puntos y 7 asistencias, mientras que jugadoras como Beatriz Zudaire, Isabel López y Vicky Alonso tuvieron menos participación de la habitual.