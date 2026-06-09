La selección femenina derrota sin problemas a Argentina en el torneo de repesca para el Mundial de BSR

Beatriz Zudaire lanza a canasta en el España-Argentina del torneo de repesca para el Mundial de BSR de 2026 - BR ESPAÑA

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto en silla de ruedas sumó este martes su segunda victoria en el torneo de repesca para el Mundial de Baloncesto en Silla de Ruedas que se está disputando en Guadalajara al derrotar con claridad por 52-75 a Argentina, por lo que se jugará el primer puesto de su grupo ante Francia.

Después de derrotar con mucha autoridad en su estreno de este lunes en el Palacio Multiusos de la ciudad alcarreña a Tailandia (-), el equipo que dirige Víctor Ramos tampoco dio muchas opciones a las argentinas, por lo que tiene bien encarrilado acabar primera y tener un cruce de cuartos más sencillo de cara a sellar su billete para el Campeonato del Mundo de septiembre en la localidad canadiense de Ottawa.

Como en su primer choque, España salió muy intensa y ya empezó a encarrilar el choque con un gran primer cuarto (12-30), al que dio continuidad para llegar al descanso con una cómoda ventaja y doblando en el marcador a su rival (23-46).

Tras el paso por los vestuarios, el actual bronce continental, aunque no encontró ya tanta fluidez ofensiva, continuó sin dar muchas opciones y sólo se relajó algo al final para que Argentina ganase el cuarto final (15-11) y maquillase algo el resultado.

El combinado nacional estuvo liderado por una sensacional Beatriz Zudaire, que firmó 29 puntos, con 12/16 en lanzamiento, 13 asistencias y siete rebotes, secundada por Isabel López, autora de 15 puntos y nueve rebotes. Este miércoles, a partir de las 12.15 horas, último choque de la fase de grupos ante Francia.